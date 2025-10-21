Rizek manda recado para torcida de gigante da Série A: ‘Impressionante’

Mais de 53 mil torcedores foram ao Maracanã para acompanhar a vitória do Vasco contra o Fluminense, nesta segunda-feira (21). Antes do clássico, os clubes acordaram que a carga de ingressos seria igualmente destinada para suas torcidas. No entanto, o que se viu nas arquibancadas foi um amplo domínio de vascaínos. Diante desse cenário, o jornalista André Rizek elogiou a festa dos torcedores cruzmaltinos.

Na visão do jornalista, dos pouco mais de 50 mil presentes, apenas 15 mil eram torcedores do Fluminense. Rizek se mostrou impressionado com a presença em massa da torcida do Vasco e elogiou a festa protagonizada no clássico carioca.

- Eu queria dar um salve para a torcida do Vasco. O acordo dos clubes era de torcida dividida, e das 50 mil pessoas que foram ontem ao Maracanã, no máximo 15 mil eram torcedores do Fluminense. O Vasco foi grande na arquibancada também. Impressionante a torcida do Vasco - comentou o apresentador do programa Seleção Sportv.

Durante o programa “Seleção Sportv”, Rizek elogiou a postura do Vasco contra o Fluminense e destacou a evolução da equipe comandada por Fernando Diniz, no segundo turno do Brasileirão. O grande destaque ficou para o jovem atacante Rayan, que participou diretamente dos dois gols vascaínos durante o clássico carioca.

Com o resultado, o Vasco chegou a terceira vitória consecutiva e assumiu a 8ª colocação, com 39 pontos. Já o Fluminense, tem um jogo a menos em relação ao rival e segue estacionado na 7ª posição, com 41 pontos.

Como foi a vitória do Vasco contra o Fluminense?

Texto por: Pedro Cobalea

Logo nos primeiros minutos, Barros errou na saída de bola, entregando o presente para Germán Cano. O artilheiro tricolor finalizou com força, e Léo Jardim fez um milagre digno de aplausos no Maracanã. O Fluminense dominava o jogo, trocava passes com facilidade e parecia perto de abrir o placar. Mas o futebol tem dessas: quando o adversário parece mais confortável, surge o imponderável.

Aos 38 minutos, Rayan mostrou por que é tratado como joia em São Januário. Recebeu de Paulo Henrique, arriscou de fora da área e contou com um desvio em Freytes para enganar Fábio. A bola morreu no fundo da rede e incendiou o setor vascaíno. O gol mudou o clima, e o Vasco passou a jogar com confiança. O primeiro tempo terminou com desentendimento entre Rayan e Canobbio, mas o recado estava dado: o garoto não se intimida em clássicos.

Na volta do intervalo, o Vasco manteve o ritmo. Logo no início, Rayan novamente arriscou de fora, Fábio espalmou e, após uma sequência de rebotes, Nuno Moreira apareceu para empurrar a bola para o gol e ampliar. O 2 a 0 parecia definitivo — e foi. O Fluminense, abalado, não conseguiu reagir nem com as entradas de John Kennedy e Keno. Enquanto o cruzmaltino trocava passes, a torcida fazia a tradicional “Ola” nas arquibancadas já aos 27 minutos do segundo tempo.

Rayan, exausto, saiu aplaudido e até de maca, ovacionado pelos vascaínos. No apito final, o Vasco controlava o jogo e parecia mais perto do terceiro gol do que o Fluminense de reagir. Foi uma vitória com autoridade, símbolo de uma equipe que começa a reencontrar seu caminho — e de um jovem que já joga como gente grande e tem um futuro brilhante.

