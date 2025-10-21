Leitura labial explica confusão entre jogadores de Vasco e Fluminense: ‘Na bola’

Jogando para mais de 50 mil torcedores, o jovem Rayan foi fundamental na vitória do Vasco contra o Fluminense por 2 a 0. Além do gol marcado, o atacante participou diretamente da jogada que gerou o segundo gol vascaíno, marcado por Nuno Moreira. No entanto, ainda na primeira etapa, o camisa 77 se envolveu em uma pequena confusão com o atacante Canobbio. Diante disso, o dublador Gustavo Machado revelou detalhes do diálogo entre os jogadores.

continua após a publicidade

➡️Rayan explica comemoração em Vasco x Fluminense, e web vai à loucura; veja

Na reta final do primeiro tempo, Rayan foi disputar uma bola com Canobbio e acabou acertando um chute no atacante Tricolor, que não deixou barato. Imediatamente o clima ficou quente no Maracanã e os jogadores tiveram que acalmar a situação.

Durante a leitura labial, feita pelo criador de conteúdo, Philippe Coutinho chega para acalmar o atacante adversário, enquanto Cauã Barros explica que Rayan chegou para disputar a bola. No entanto, Canobbio parece não ter gostado muito da atitude do jovem vascaíno.

continua após a publicidade

Além disso, o dublador flagrou diversos momentos de insatisfação dos dois times com a arbitragem. No final da partida, o técnico Fernando Diniz se revoltou com o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães após receber o terceiro cartão amarelo. Com isso, o comandante vascaíno vai cumprir suspensão diante do Bragantino, na próxima rodada.

Com a vitória no clássico carioca, o Vasco chegou a terceira vitória consecutiva e assumiu a 8ª colocação, com 39 pontos somados. Já o Fluminense, tem um jogo a menos em relação ao rival, e segue na 7ª posição, com 41 pontos.

continua após a publicidade

➡️Dublador revela falas de Diniz, do Vasco, em confusão com jogador do Fluminense

Como foi Vasco x Fluminense?

Texto por: Pedro Cobalea

Logo nos primeiros minutos, Barros errou na saída de bola, entregando o presente para Germán Cano. O artilheiro tricolor finalizou com força, e Léo Jardim fez um milagre digno de aplausos no Maracanã. O Fluminense dominava o jogo, trocava passes com facilidade e parecia perto de abrir o placar. Mas o futebol tem dessas: quando o adversário parece mais confortável, surge o imponderável.

Aos 38 minutos, Rayan mostrou por que é tratado como joia em São Januário. Recebeu de Paulo Henrique, arriscou de fora da área e contou com um desvio em Freytes para enganar Fábio. A bola morreu no fundo da rede e incendiou o setor vascaíno. O gol mudou o clima, e o Vasco passou a jogar com confiança. O primeiro tempo terminou com desentendimento entre Rayan e Canobbio, mas o recado estava dado: o garoto não se intimida em clássicos.

Na volta do intervalo, o Vasco manteve o ritmo. Logo no início, Rayan novamente arriscou de fora, Fábio espalmou e, após uma sequência de rebotes, Nuno Moreira apareceu para empurrar a bola para o gol e ampliar. O 2 a 0 parecia definitivo — e foi. O Fluminense, abalado, não conseguiu reagir nem com as entradas de John Kennedy e Keno. Enquanto o cruzmaltino trocava passes, a torcida fazia a tradicional “Ola” nas arquibancadas já aos 27 minutos do segundo tempo.

Rayan, exausto, saiu aplaudido e até de maca, ovacionado pelos vascaínos. No apito final, o Vasco controlava o jogo e parecia mais perto do terceiro gol do que o Fluminense de reagir. Foi uma vitória com autoridade, símbolo de uma equipe que começa a reencontrar seu caminho — e de um jovem que já joga como gente grande e tem um futuro brilhante.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas