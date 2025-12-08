Em suas redes sociais, a repórter Andreana Chemello relatou o momento em que Bernabei, lateral do Internacional, interferiu em seu equipamento de trabalho e a intimidou. O caso, que tomou grande proporções nas redes sociais, levou Andreana a se pronunciar e esclarecer mais detalhes. Confira o que disse a jornalista;

- Eu não me senti agredida pelo Bernabei, eu quero deixar isso muito claro, mas eu me senti intimidada. Ele não tem o direito de mexer no meu equipamento, nenhum outro atleta fez isso. Muito pelo contrário, outros jogadores do Inter vieram me pedir informações sobre os jogos paralelos, conversaram comigo, vibraram junto comigo, então foi realmente algo exclusivo do Bernabei - iniciou.

- Eu me senti intimidada e incomodada, porque se eu faço uma crítica e ele (Bernabei) quer chegar em mim e falar, ok. Mas mexer no meu equipamento, tirar o meu fone para gritar perto do meu rosto, pô, não tem porquê. Eu não gostei nem um pouco - disse.

A repórter mencionou ainda que o ex-atleta colorado D'Alessandro e André Mazzuco, diretores esportivos do Inter, a procuraram para pedir desculpa pela atitude de Bernabei em nome do clube.

- Eu quero agradecer todas as mensagens que recebi e quero agradecer também ao D'Alessandro e o Mazzuco, que vieram pessoalmente, após a coletiva, falar comigo e pedir desculpa em nome do clube. Eu vi muita gente falando que o clube não se manifestou... gente, o Inter não se manifestou publicamente, mas eles vieram falar comigo sobre o assunto e me pediram desculpas. Então fica aqui o meu agradecimento - concluiu sobre o momento incômodo com o atleta Bernabei.

