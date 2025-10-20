Melhores momentos: Rayan brilha, e Vasco vence o Fluminense no Maracanã
Gigante da Colina venceu o Tricolor por 2 a 0
O Vasco venceu o Fluminense por 2 a 0 nesta segunda-feira (20), pela 29ª rodada do Brasileirão, em uma atuação segura, madura e com a marca da joia Rayan, o garoto que vem transformando potencial em protagonismo. Após um bom começo do Tricolor, o cria da base do Gigante da Colina abriu o placar ainda no primeiro tempo e no início da segunda etapa Nuno Moreira fechou o placar.
Como foi Vasco x Fluminense?
Logo nos primeiros minutos, Barros errou na saída de bola, entregando o presente para Germán Cano. O artilheiro tricolor finalizou com força, e Léo Jardim fez um milagre digno de aplausos no Maracanã. O Fluminense dominava o jogo, trocava passes com facilidade e parecia perto de abrir o placar. Mas o futebol tem dessas: quando o adversário parece mais confortável, surge o imponderável.
Aos 38 minutos, Rayan mostrou por que é tratado como joia em São Januário. Recebeu de Paulo Henrique, arriscou de fora da área e contou com um desvio em Freytes para enganar Fábio. A bola morreu no fundo da rede e incendiou o setor vascaíno. O gol mudou o clima, e o Vasco passou a jogar com confiança. O primeiro tempo terminou com desentendimento entre Rayan e Canobbio, mas o recado estava dado: o garoto não se intimida em clássicos.
Na volta do intervalo, o Vasco manteve o ritmo. Logo no início, Rayan novamente arriscou de fora, Fábio espalmou e, após uma sequência de rebotes, Nuno Moreira apareceu para empurrar a bola para o gol e ampliar. O 2 a 0 parecia definitivo — e foi. O Fluminense, abalado, não conseguiu reagir nem com as entradas de John Kennedy e Keno. Enquanto o cruzmaltino trocava passes, a torcida fazia a tradicional “Ola” nas arquibancadas já aos 27 minutos do segundo tempo.
Rayan, exausto, saiu aplaudido e até de maca, ovacionado pelos vascaínos. No apito final, o Vasco controlava o jogo e parecia mais perto do terceiro gol do que o Fluminense de reagir. Foi uma vitória com autoridade, símbolo de uma equipe que começa a reencontrar seu caminho — e de um jovem que já joga como gente grande e tem um futuro brilhante.
✅ Ficha técnica
Vasco x Fluminense – Brasileirão 29ª Rodada
📆 Data e horário: Segunda-feira, 20 de outubro de 2025, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
⚽ Gols:
🟨Cartões Amarelos: Nuno Moreira (VAS - 41' - 1T); Freytes (FLU - 33' - 22)
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)
⚽ Escalações
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê (Matheus Carvalho) e Philippe Coutinho (Vegetti); Nuno Moreira (Matheus França), Andrés Gómez (David) e Rayan.
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna (Soteldo), Canobbio (Keno) e Cano (John Kennedy).
