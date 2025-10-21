Coutinho engata maior sequência em três anos e celebra boa fase no Vasco
Meia chegou a 18 partidas consecutivas contra o Fluminense
Philippe Coutinho voltou a viver um momento de regularidade que não alcançava há anos. Após a vitória do Vasco sobre o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, o camisa 10 chegou a 18 jogos consecutivos com a camisa cruzmaltina, sua maior sequência desde 2022, quando atuava pelo Aston Villa, da Inglaterra, e disputou 19 partidas seguidas.
Desde que retornou ao clube no ano passado, Coutinho precisou lidar com pequenas lesões que o impediram de ter uma sequência longa em campo. Em 2025, a última vez que o meia ficou fora de uma partida foi em 27 de junho, diante do Internacional, por conta de um problema na panturrilha. Neste ano, o jogador já soma 45 jogos, 11 gols e cinco assistências com a camisa vascaína, sendo uma das principais lideranças técnicas da equipe de Fernando Diniz. Entre partidas nacionais e internacionais, o atleta só ficou de fora em oito oportunidades, sendo que em uma delas estava suspenso.
Após o clássico, Coutinho revelou uma conversa que teve com o treinador no intervalo e destacou a importância da compactação do time.
— Ele pediu para a gente fazer o que a gente faz nos treinos, ele trabalha muito, a gente estar mais próximo, todo mundo próximo. A gente estava um pouco distante, isso dificulta a gente ter a posse de bola, mas acho que no segundo tempo a gente acertou isso, merecemos a vitória, jogamos bem do início ao fim, soubemos sofrer nos momentos que a gente não tinha bola — afirmou.
Sobre os objetivos do Vasco para a reta final da temporada, o meia foi direto:
— O nosso objetivo é brigar na parte de cima da tabel, sempre foi. A equipe atravessa um bom momento e a gente tem que continuar trabalhando firme para poder atingir o nosso objetivo, que é brigar na parte de cima da tabela. A gente vai ter uma sequência de jogos muito importante agora, que a gente estando bem e performando, a gente vai ter chance de brigar lá em cima. Então, acho que o pensamento do grupo todo é esse. A gente vai se entregar ao máximo para buscar isso. — disse Coutinho, que também comentou sobre a semifinal da Copa do Brasil, contra o Fluminense, marcada para dezembro.
— Até dezembro muita coisa vai acontecer, a gente tem que focar no brasileiro, a gente tem jogos importantes que vai definir como a gente vai terminar na tabela, e claro que o nosso objetivo principal também é ser campeão. O jogo de hoje dá confiança para a equipe pelo que a gente vem fazendo, mas como falei, o jogo em dezembro vai ser totalmente diferente, até lá muita coisa vai acontecer, a gente tem que pensar jogo a jogo, pensar no brasileiro, e aí quando chegar o momento de disputar esse semifinal está todo mundo preparado e melhor do que fomos hoje — completou o camisa 10.
