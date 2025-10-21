Rayan explica comemoração em Vasco x Fluminense, e web vai à loucura; veja

Com protagonismo de Rayan, o Vasco venceu o Fluminense por 2 a 0, na última segunda-feira (20), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o jogador comemorou o gol que fez no confronto com o sinal da letra "C". Após o confronto, o atleta explicou a iniciativa.

Durante o pós-jogo da transmissão da Cazé TV, no Youtube, o atacante brincou que o sinal foi em homenagem ao aniversário de Casimiro Miguel, que completava 32 anos no dia. O momento viralizou nas redes sociais.

Torcedores do Vasco rapidamente identificaram a ironia da declaração. Esta não foi a primeira vez que Rayan comemorou desta forma contra o rival. Alguns internautas apontaram que a atitude remete ao rebaixamento do Fluminense para a Série C do Campeonato Brasileiro, passado que os torcedores tricolores se incomodam de lembrar. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Vasco x Fluminense?

Texto por: Pedro Cobalea

Logo nos primeiros minutos, Barros errou na saída de bola, entregando o presente para Germán Cano. O artilheiro tricolor finalizou com força, e Léo Jardim fez um milagre digno de aplausos no Maracanã. O Fluminense dominava o jogo, trocava passes com facilidade e parecia perto de abrir o placar. Mas o futebol tem dessas: quando o adversário parece mais confortável, surge o imponderável.

Aos 38 minutos, Rayan mostrou por que é tratado como joia em São Januário. Recebeu de Paulo Henrique, arriscou de fora da área e contou com um desvio em Freytes para enganar Fábio. A bola morreu no fundo da rede e incendiou o setor vascaíno. O gol mudou o clima, e o Vasco passou a jogar com confiança. O primeiro tempo terminou com desentendimento entre Rayan e Canobbio, mas o recado estava dado: o garoto não se intimida em clássicos.

continua após a publicidade

Na volta do intervalo, o Vasco manteve o ritmo. Logo no início, Rayan novamente arriscou de fora, Fábio espalmou e, após uma sequência de rebotes, Nuno Moreira apareceu para empurrar a bola para o gol e ampliar. O 2 a 0 parecia definitivo — e foi. O Fluminense, abalado, não conseguiu reagir nem com as entradas de John Kennedy e Keno. Enquanto o cruzmaltino trocava passes, a torcida fazia a tradicional “Ola” nas arquibancadas já aos 27 minutos do segundo tempo.

Rayan, exausto, saiu aplaudido e até de maca, ovacionado pelos vascaínos. No apito final, o Vasco controlava o jogo e parecia mais perto do terceiro gol do que o Fluminense de reagir. Foi uma vitória com autoridade, símbolo de uma equipe que começa a reencontrar seu caminho — e de um jovem que já joga como gente grande e tem um futuro brilhante.