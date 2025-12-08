Fala de Gabigol antes de Cruzeiro x Corinthians divide web: 'Não é Flamengo'
Atacante foi titular na derrota do Cabuloso para o Santos
Uma declaração de Gabigol antes de Cruzeiro x Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, dividiu opiniões nas redes sociais. O atacante que fez história no Flamengo foi titular da equipe celeste na derrota de 3 a 0 para o Santos.
Com a escalação do time reserva do Cabuloso, Gabriel Barbosa foi titular na equipe de Leonardo Jardim. O camisa 9 marcou um golaço, mas estava impedido. Depois do jogo, Gabigol deu uma declaração forte antes de Cruzeiro x Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil.
- Vai sobrar um golzinho (na Copa do Brasil), vai sobrar. Vai, vai, é sempre assim - brincou Gabigol antes de Cruzeiro x Corinthians.
Nas redes sociais, a declaração do atacante repercurtiu muito e dividiu opiniões. Alguns torcedores reconheceram o poder de decisão do camisa 9, mas outros lembraram da fase atual do jogador. Veja os comentários abaixo:
Veja repercussão da fala de Gabigol antes de Cruzeiro x Corinthians
Duelo decisivo
A declaração de Gabigol antes de Cruzeiro x Corinthians pela Copa do Brasil repercutiu muito nas redes sociais. A repercussão é do tamanho da importância do duelo, que encerra a temporada dos dois gigantes do futebol brasileiro.
O Cabuloso viveu um ano muito positivo. Com um trabalho magnífico de Leonardo Jardim, o Cruzeiro terminou o Campeonato Brasileiro com a terceira posição e vai jogar a Libertadores de 2026. O Timão, por sua vez, venceu o Campeonato Paulista, mas não foi bem no Brasileirão e acabou em 13°, com uma vaga na Sul-Americana.
Apesar da forte declaração de Gabigol antes de Cruzeiro x Corinthians, o atacante não deve ser titular do Cabuloso no confronto decisivo. Kaio Jorge, o centroavante titular da equipe, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro e vive momento melhor.
