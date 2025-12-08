TNT Sports contrata o narrador Ennio Ricanelo

A TNT Sports anunciou a contratação em definitivo do narrador Ennio Ricanelo, que participa de transmissões da casa desde 2023. Agora como integrante fixo do time de talentos da casa, o jornalista vai atuar na cobertura de importantes competições internacionais e nacionais, como a UEFA Champions League e o Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Aos 27 anos de idade, Ennio Ricanelo é um jovem talento da locução esportiva brasileira e mais uma aposta da TNT Sports, que se tornou uma grande escola de narradores e formou profissionais consagrados como Octavio Neto, Victor Lopes e tantos outros ao longo de sua história. Apesar da pouca idade, Ennio atualmente narra partidas da UEFA Champions League pela terceira edição consecutiva.

Mais sobre Ennio Ricanelo, novo narrador da TNT Sports

Natural de Joanópolis, cidade do interior de São Paulo, Ennio iniciou a sua carreira na narração aos 15 anos, em uma rádio comunitária local. O comunicador atuou como repórter de diversos veículos esportivos, como Lance!, Voz do Esporte e Canal Olímpico do Brasil. Também passou pela Record e foi correspondente internacional do jornal italiano Pensalibero, até chegar à TNT Sports. Ao longo de seus 12 anos de trajetória profissional, já narrou modalidades como futebol, tênis e atletismo.

continua após a publicidade

- Essa nova etapa é a realização do meu sonho. Quando eu cheguei aqui para fazer a Champions, há 3 anos, a TNT Sports mudou a minha vida. Chegou a hora de enfrentar um novo desafio aqui dentro, e eu agradeço demais à direção por toda a confiança e carinho comigo. Estou pronto para essa nova fase - celebrou Ennio Ricanelo.