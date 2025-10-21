Pelo Vasco, Diniz faz valer ‘Lei do Ex’ e vence seus principais ex-clubes

Com a vitória diante do Fluminense, clube onde se consagrou ídolo da torcida, Fernando Diniz garantiu que a "Lei do Ex" fosse aplicada pelo Vasco nos seus quatro principais ex-clubes: Fluminense, São Paulo, Santos e Cruzeiro.

continua após a publicidade

Além da vitória por 2 a 0 no clássico carioca na última noite, no Maracanã, pelo Vasco, Diniz venceu o Santos em goleada por 6 a 0 e foi maiúsculo na vitória por 3 a 1 diante do São Paulo, ambos no Morumbis, e dominou com tranquilidade o Cruzeiro em São Januário, vencendo por 2 a 0.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

🔍A Lei do Ex

A expressão "lei do ex" é um termo popular no futebol que se refere à situação em que um jogador marca um gol ou tem um desempenho destacado contra o seu antigo clube, após ter deixado a equipe.

continua após a publicidade

Vasco atropela São Paulo e quebra jejum de 13 anos

O Vasco venceu o São Paulo por 3 a 1, em partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão. Rayan, Nuno Moreira e Vegetti foram os autores dos gols do jogo. Esta foi a primeira vitória como visitante do time comandado por Fernando Diniz na competição.

O Cruz-Maltino quebrou um jejum de 13 anos sem saber o que era ganhar o Tricolor no Morumbis.

Coutinho comanda goleada histórica no Santos

Diante de mais de 50 mil torcedores, o Cruz-maltino não tomou conhecimento de um Peixe abatido, que não soube conter o avanço dos cariocas.

Lucas Piton abriu o caminho para que no segundo tempo o Vasco precisasse de apenas 16 minutos para atropelar o Santos. Foram quatro gols em sequência: dois de Philippe Coutinho, um de Rayan, e outro de Tchê Tchê. David ainda marcou o sexto.

continua após a publicidade

Rayan celebra gol do Vasco diante do Santos no Morumbis (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Equipe de Diniz vence o embalado Cruzeiro

Em noite mágica em São Januário, o Vasco derrotou o Cruzeiro por 2 a 0. Os gols vascaínos foram marcados por Rayan, no primeiro tempo, e Paulo Henrique, na etapa final. Sob o comando do técnico nesta segunda passagem, a equipe ainda não havia vencido sem balançar a rede três ou mais vezes