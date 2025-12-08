menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Casimiro Miguel desabafa sobre situação do Vasco: 'Patética'

Equipe cruz-maltina acabou o campeonato em 14º lugar

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
11:19
Casimiro Miguel desabafa sobre situação de Vasco
imagem cameraCasimiro Miguel fez forte desabafo durante programa "Copazona", da CazéTV (Foto: Reprodução/Youtube)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com a Copa do Brasil como prioridade máxima do Vasco, Fernando Diniz não levou seus titulares para o duelo com o Atlético-MG. O Galo, então, venceu o Cruz-Maltino por 5 a 0, com muita facilidade. A larga derrota rendeu um forte desabafo do jornalista Casimiro Miguel, icônico torcedor vascaíno.

continua após a publicidade

- Esse jogo é a síntese do que foi o ano do clube. Onde você tem o Hugo Moura sendo expulso, mais uma vez, de uma forma completamente patética.  E você tem peças que não podem estar jogando com a camisa do Vasco. Eu não vou ficar citando nomes, porque são profissionais, todos têm família e ninguém gosta de ficar sendo humilhado. Mas eu também não gosto de ser humilhado e hoje o torcedor do Vasco, mais uma vez, foi humilhado - desabafou.

- E isso não tem justificativa. O salário não está atrasado, o Vasco não estava com a corda no pescoço, estava olhando para cima. O Vasco estava a dois pontos do Fluminense, um do Botafogo. Assim, o que aconteceu? - completou.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Fernando Diniz durante Atlético-MG 5 x 0 Vasco (Foto: Fernando Moreno/Agif/Gazeta Press)
Fernando Diniz durante Atlético-MG 5 x 0 Vasco (Foto: Fernando Moreno/Agif/Gazeta Press)

Vasco ainda disputa semifinal da Copa do Brasil

Classificado para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores, o Fluminense chega motivado para o duelo decisivo contra o Vasco, na semifinal da Copa do Brasil.

Nesta quinta-feira (11), os rivais escrevem o primeiro capítulo desse confronto, que será definido no próximo domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Quem avançar encara o vencedor de Cruzeiro x Corinthians, que definem o outro chaveamento da competição.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias