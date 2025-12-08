Casimiro Miguel desabafa sobre situação do Vasco: 'Patética'
Equipe cruz-maltina acabou o campeonato em 14º lugar
- Matéria
- Mais Notícias
Com a Copa do Brasil como prioridade máxima do Vasco, Fernando Diniz não levou seus titulares para o duelo com o Atlético-MG. O Galo, então, venceu o Cruz-Maltino por 5 a 0, com muita facilidade. A larga derrota rendeu um forte desabafo do jornalista Casimiro Miguel, icônico torcedor vascaíno.
Rizek aponta favorito para Vasco x Fluminense na Copa do Brasil: ‘É indiscutível’
Fora de Campo
Sóbis aponta responsável pela permanência do Internacional: ‘Mostrou o que era amor’
Fora de Campo
Eric Faria elege o melhor treinador do Brasileirão: ‘Me impressionou’
Fora de Campo
- Esse jogo é a síntese do que foi o ano do clube. Onde você tem o Hugo Moura sendo expulso, mais uma vez, de uma forma completamente patética. E você tem peças que não podem estar jogando com a camisa do Vasco. Eu não vou ficar citando nomes, porque são profissionais, todos têm família e ninguém gosta de ficar sendo humilhado. Mas eu também não gosto de ser humilhado e hoje o torcedor do Vasco, mais uma vez, foi humilhado - desabafou.
- E isso não tem justificativa. O salário não está atrasado, o Vasco não estava com a corda no pescoço, estava olhando para cima. O Vasco estava a dois pontos do Fluminense, um do Botafogo. Assim, o que aconteceu? - completou.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Vasco ainda disputa semifinal da Copa do Brasil
Classificado para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores, o Fluminense chega motivado para o duelo decisivo contra o Vasco, na semifinal da Copa do Brasil.
Nesta quinta-feira (11), os rivais escrevem o primeiro capítulo desse confronto, que será definido no próximo domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Quem avançar encara o vencedor de Cruzeiro x Corinthians, que definem o outro chaveamento da competição.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias