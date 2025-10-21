menu hamburguer
Vasco terá semana de treinos antes de duelo contra o Bragantino pelo Brasileirão

Próximo compromisso será no domingo (26)

Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/10/2025
15:34
Philippe Coutinho em treino do Vasco
imagem cameraPhilippe Coutinho em treino do Vasco (Fotos: Dikran Sahagian/Vasco)
Depois de vencer o Fluminense por 2 a 0, o Vasco volta suas atenções para o confronto contra o Bragantino, no domingo (26), pelo Brasileirão. Até o sábado (25), quando a delegação viaja para São Paulo, Fernando Diniz terá a semana livre para treinar.

A vitória no clássico deu fôlego extra ao clube para seguir na briga por uma vaga na Libertadores de 2026. Agora, está em oitavo na tabela, com 39 pontos, dois a menos que o Tricolor, que está em sétimo. O Bahia, em sexto, tem 46.

➡️ Coutinho engata maior sequência em três anos e celebra boa fase no Vasco

O Cruz-Maltino vive seu melhor momento da temporada, com cinco vitórias nos últimos seis jogos. Em recorte mais amplo, considerando os 11 anteriores, perdeu apenas um, para o Palmeiras, venceu seis e empatou quatro, sendo dois pela Copa do Brasil, em que se classificou nos pênaltis contra o Botafogo e avançou para a semifinal.

Filtrando apenas os compromissos pelo Brasileirão, o Vasco fez 20 dos 27 pontos possíveis, com destaque para o bom desempenho contra os times do G6 — vitórias sobre Bahia e Cruzeiro, e empate com Flamengo. As demais vitórias foram sobre Fortaleza, Vitória e Sport.

Veja a programação da semana do Vasco

  • Terça-feira (21): treino de manhã no CT Moarcy Barbosa
  • Quarta-feira (22): treino de manhã no CT Moarcy Barbosa
  • Quinta-feira (23): treino de manhã no CT Moarcy Barbosa
  • Sexta-feira (24): treino de manhã no CT Moarcy Barbosa
  • Sábado (25): treino de manhã no CT Moarcy Barbosa e viagem para São Paulo
  • Domingo (26): Bragantino x Vasco, 18h30 e retorno para o Rio de Janeiro

Tchê Tchê em treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa
Tchê Tchê em treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa (Fotos: Dikran Sahagian/Vasco)

