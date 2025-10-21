Vasco terá semana de treinos antes de duelo contra o Bragantino pelo Brasileirão
Próximo compromisso será no domingo (26)
Depois de vencer o Fluminense por 2 a 0, o Vasco volta suas atenções para o confronto contra o Bragantino, no domingo (26), pelo Brasileirão. Até o sábado (25), quando a delegação viaja para São Paulo, Fernando Diniz terá a semana livre para treinar.
A vitória no clássico deu fôlego extra ao clube para seguir na briga por uma vaga na Libertadores de 2026. Agora, está em oitavo na tabela, com 39 pontos, dois a menos que o Tricolor, que está em sétimo. O Bahia, em sexto, tem 46.
O Cruz-Maltino vive seu melhor momento da temporada, com cinco vitórias nos últimos seis jogos. Em recorte mais amplo, considerando os 11 anteriores, perdeu apenas um, para o Palmeiras, venceu seis e empatou quatro, sendo dois pela Copa do Brasil, em que se classificou nos pênaltis contra o Botafogo e avançou para a semifinal.
Filtrando apenas os compromissos pelo Brasileirão, o Vasco fez 20 dos 27 pontos possíveis, com destaque para o bom desempenho contra os times do G6 — vitórias sobre Bahia e Cruzeiro, e empate com Flamengo. As demais vitórias foram sobre Fortaleza, Vitória e Sport.
Veja a programação da semana do Vasco
- Terça-feira (21): treino de manhã no CT Moarcy Barbosa
- Quarta-feira (22): treino de manhã no CT Moarcy Barbosa
- Quinta-feira (23): treino de manhã no CT Moarcy Barbosa
- Sexta-feira (24): treino de manhã no CT Moarcy Barbosa
- Sábado (25): treino de manhã no CT Moarcy Barbosa e viagem para São Paulo
- Domingo (26): Bragantino x Vasco, 18h30 e retorno para o Rio de Janeiro
