Jornalista da Globo aponta motivos para Abel Ferreira não treinar a Seleção Brasileira

Na visão do comentarista e ex-jogador Denílson, o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, só não assumiu o comando da Seleção Brasileira pela falta de sensibilidade durante as entrevistas coletivas. Segundo o campeão do mundo, não basta ser apenas um bom treinador para vestir a “amarelinha”.

continua após a publicidade

➡️Felipe Melo elege o melhor zagueiro do Brasileirão: ‘Verdadeiro Xerifão’

Durante o programa “Fechamento Sportv”, Denilson destacou que não é papel do treinador ter essa sensibilidade durante as entrevistas, mas avaliou que esse foi o motivo pela procura por Carlo Ancelotti.

- Qualquer crítica que você faça ao Abel, ele guarda. Aí, na próxima coletiva ele vai dar um jeito de mandar o recado. Na minha opinião, se ele tivesse um pouquinho mais de sensibilidade, de leitura, de comunicação, que não é a obrigação dele. A obrigação dele, ele já cumpre com excelência, que é ser um grande treinador, os resultados estão aí - disse, antes de completar.

continua após a publicidade

- Mas, na minha opinião, não basta você ser só um bom treinador. Você precisa criar narrativas que sejam favoráveis a você, e se ele tivesse essa sensibilidade, eu acho que hoje ele seria o treinador da Seleção Brasileira. Não existiria Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira.

Carlo Ancelotti venceu a disputa contra Abel Ferreira e se tornou o primeiro treinador estrangeiro a assumir a Seleção Brasileira. Desde de sua chegada, o Brasil conquistou três vitórias, um empate e uma derrota. Além de se classificar para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️Rivais ironizam chances de título do Palmeiras no Brasileirão: ‘Pode entregar’

Seleção Brasileira divulga programação para o amistoso com o Japão

Texto por: Juliana Yamaoka

A Seleção Brasileira divulgou neste domingo (12) a programação voltada para o amistoso contra o Japão. A partida será disputada na próxima terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília), no Estádio Nacional de Tóquio.

Ainda neste domingo, o Brasil realizou o último treino em Seul, na Coreia do Sul, antes de seguir viagem para a capital japonesa. A única mudança em relação à escalação do jogo anterior foi a entrada do goleiro Hugo Souza na vaga de Bento.

O cronograma prevê um treino nesta segunda-feira (13), no Estádio Nacional de Tóquio com entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti e do meia Bruno Guimarães.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas