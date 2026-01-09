Torcedores do Flamengo reagem a interesse de Manchester City em Wesley: 'Orgulho'

Buscando reforços para a sequência da temporada, o Manchester City está interessado na contratação do lateral Wesley, da Roma. O interesse no jogador revelado pelo Flamengo já repercutia na imprensa inglesa e foi confirmado pelo jornalista Cahê Mota, do "Ge". Após a notícia, os torcedores se manifestaram nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Torcedores do Flamengo avaliam novo alvo na janela: 'Muito válido'

Wesley chegou ao futebol europeu em julho de 2025, aos 21 anos, contratado pela Roma por 25 milhões de euros (R$ 163 milhões). Na ocasião, o valor pago ao Flamengo representou a sexta maior compra da janela no futebol italiano. Caso cumpra algumas metas até o final de seu contrato, o lateral pode render mais 5 milhões de euros aos cofres rubro-negros.

De acordo com o "Ge", os Cityzens já realizaram movimentos mais diretos para contar com o jogador. Inclusive, retomou o contato estabelecido na última janela de transferências, com a expectativa de apresentar uma proposta até o dia 31 de janeiro. O interesse da equipe treinada por Pep Guardiola no defensor não é recente, já que no meio do ano houve uma manifestação sem formalização de uma oferta.

continua após a publicidade

Com o interesse do clube inglês no jogador, os torcedores do Flamengo se manifestaram nas redes sociais. Na visão dos internautas, é um motivo de orgulho ver um jogador da base vingando no futebol europeu. Confira abaixo.

➡️Flamengo anuncia transmissões internacionais gratuitas no YouTube

Ex-Flamengo vem se destacando na Europa

Titular em 19 das 21 partidas disputadas pela Roma, o brasileiro marcou gols decisivos nas vitórias sobre Bologna, Cremonese e Como, desempenho considerado suficiente para atrair a atenção do futebol europeu como um dos laterais mais promissores do continente. Os italianos, por conta disso, não consideram a venda do jogador antes da Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O destaque não está apenas pelas exibições pela lateral direita, sua posição de origem, mas também pela versatilidade para atuar pela esquerda e como ala, função exercida por opção do técnico Gian Piero Gasperini nesta primeira metade da temporada. Na Seleção Brasileira, desde a estreia em 2025, o jogador soma mais quatro convocações, totalizando cinco partidas, duas sob o comando de Dorival Júnior e três com Carlo Ancelotti.