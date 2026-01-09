TNT Sports renova com o comentarista e repórter Ricardinho Martins

A TNT Sports divulgou a renovação de contrato do comentarista e repórter Ricardinho Martins, que compõe o time de talentos da marca desde 2017. Ricardinho carrega a sua irreverência, o seu carisma e a sua versatilidade para as transmissões e para a programação digital da casa.

Ricardinho comenta jogos importantes da UEFA Champions League, a maior competição de clubes do planeta, e atua como repórter e comentarista nas partidas do Paulistão, principal estadual do país. O jornalista ainda integra o elenco de programas de sucesso, como o De Sola e Último Lance.

- Estou muito feliz com mais uma renovação de contrato com a TNT Sports. Essa parceria se estende por mais um período e nós continuaremos juntos, entregando conteúdos nos quais acreditamos e da maneira que gostamos de fazer. Já são nove anos nessa casa tão especial, que me deixa realizado profissionalmente e empolgado com todos os desafios que teremos pela frente - celebra Ricardinho Martins.

Ricardinho Martins iniciou sua carreira no jornalismo em 1994. O profissional passou por algumas emissoras de rádio e TV e cobriu as Copas do Mundo de 2006, 2010, 2014 e as Olimpíadas de 2016. A extensão de contrato ocorre em um momento chave para a TNT Sports, que recentemente anunciou a ampliação dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista por mais quatro anos.

No último mês de dezembro, a TNT Sports também confirmou a aquisição de pacotes de direitos de transmissão das competições organizadas pela Conmebol. Entre 2027 e 2030, a marca esportiva passa a exibir um jogo por rodada da Conmebol Sul-Americana em seu canal no YouTube, que conta com mais de 12 milhões de inscritos. Ao todo, serão 16 confrontos por edição, incluindo a grande decisão do torneio. A TNT Sports ainda disponibilizará clipes e melhores momentos de todas as 314 partidas da Conmebol Sul-Americana e da Libertadores em todas as plataformas do seu ecossistema digital.

