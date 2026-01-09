De olho nas Olimpíadas de Inverno, Globo começa nova temporada do "Hello LA"

A nova temporada do 'Hello LA' estreia nesta sexta-feira (9), no SporTV2, logo depois do duelo entre Minas e Guarulhos pela Superliga Masculina de Vôlei. O programa dá início a mais um ciclo de acompanhamento da Globo com o caminho olímpico brasileiro e marca a contagem regressiva para os Jogos de Los Angeles. Restando dois anos e meio para o maior evento esportivo do planeta, a primeira edição de 2026 traz entrevistas exclusivas com Isabel Clark e Rafaela Silva, dois nomes que representam diferentes gerações e modalidades do esporte brasileiro.

No estúdio, os apresentadores Marcelo Barreto e Fabi Alvim recebem o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco Antônio La Porta, que fala sobre as expectativas do Brasil para as Olimpíadas de Inverno, que acontecem a partir do próximo dia 6 em Milão-Cortina.

Durante a entrevista, ele vai detalhar o planejamento estratégico da entidade, com foco não apenas em Los Angeles-2028, mas também em Brisbane-2032. Em sua participação, o presidente do COB anunciou que Isabel Clark, até hoje dona do melhor resultado do Brasil em Olimpíadas de Inverno, com o nono lugar no snowboard cross em Turim-2006, e Claudinei Quirino, que chegou a competir no bobsled, serão os embaixadores do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno 2026. O programa mostra ainda a visita de uma comitiva do COB a Brisbane.

Globo anuncia novidade para pré-temporada da F1 em 2026

As transmissões da Fórmula 1 na Globo voltarão antes do que o esperado. Embora a estreia da temporada 2026 esteja marcada para março, a emissora carioca terá imagens ao vivo da elite do automobilismo mundial já em fevereiro. O SporTV 3, canal oficial da F1 na TV fechada, será o responsável por transmitir a pré-temporada da F1.

A pré-temporada de 2026 da F1 começa com as sessões de testes. Elas estão marcadas para os dias 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de fevereiro, no Circuito Internacional do Bahrein. Com o GP Brasil marcado para os dias 6, 7 e 8 de novembro, a temporada tem 24 etapas e seis corridas sprints confirmadas. Confira o calendário completo aqui.

Antes da estreia no GP da Austrália, o SporTV 3 fará a transmissão das últimas quatro horas de cada um dos seis dias da pré-temporada em 2026. A partir do dia 1º de janeiro, o canal contará também com uma programação especial para a maior categoria do automobilismo mundial – serão 15 horas de programação. Durante esse período, serão 14 edições do "Baú do Esporte", oito do "Podcast na Ponta dos Dedos" e uma do "Sessão Sportv".

