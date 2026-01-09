Filha de Zé Roberto rebate acusação de Mari: 'Só existe na cabeça dela'

Em suas redes sociais, Maria Fernanda Guimarães, filha do técnico José Roberto Guimarães, respondeu às acusações de Mari sobre o motivo do corte das Olimpíadas de Londres, em 2012. Em participação no podcast "Basticast", a ex-jogadora disse que o fato de não ter acertado com o clube de Zé Roberto, a fez ser preterida na seleção feminina de vôlei, também comandada pelo treinador.

continua após a publicidade

Irritada com a declaração de Mari, Maria Fernanda respondeu acusando a ex-jogadora de criar uma falsa narrativa. E aponta que os motivos que estão relacionados ao corte são "disciplina, comprometimento e respeito com o grupo".

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

"O pior é anos depois ouvir uma história que só existe na cabeça dela. Ter aguentado tanto tempo ele a ajudando, cuidando e tendo uma paciência de Jó com a sua indisciplina (não há como negar, inclusive ela mesma poderia ter acrescentado essas verdades antes expor versões esdrúxulas de acontecimentos formados na cabecinha dela, e colocar inverdades na mídia para que pessoas que não estavam em nenhum momento no grupo ou participaram de qualquer ciclo olímpico faça juízo de valores não tendo a menor competência pra isso)"

continua após a publicidade

➡️ Mari do Vôlei revela motivo do corte de Londres 2012: 'Injusta a forma que foi'

Comentário de Maria Fernanda Guimarães, filha de Zé Roberto, após acusações de Mari em podcast (Foto: Reprodução/Instagram)

Comentário de Maria Fernanda Guimarães, filha de Zé Roberto, após acusações de Mari em podcast (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Bernardinho e Ana Paula Araújo terminam namoro, diz site

➡️ Flamengo vence jogo duro contra Barueri e se isola na liderança da Superliga

A versão de Mari no podcast

A ex-atleta alegou que seu desligamento da Seleção se deu após ela recusar uma proposta do clube turco Fenerbahçe, que era treinado por José Roberto Guimarães, assim como a equipe nacional. Na época, Mari optou por permanecer no Rexona/Unilever (atual Sesc RJ Flamengo), projeto comandado por Bernardinho, que, segundo a ponteira, influenciou sua decisão.

— O Bernardinho falou assim: "Eu acho justo você ficar mais um ano aqui, e jogar o ano inteiro.". Até porque eu recebi o ano inteiro. Eu falei que achava justo também. Nessa mesma época, o Zé (Roberto) estava indo para o Fenerbahçe, aí ele falou: "Eu quero que você vá para o Fenerbahçe, porque eu quero te treinar, ano que vem já é Olimpíada.". Aí eu fiquei assim: 'E agora, o que eu farei da minha vida?' Fiquei nesse impasse — disse Mari.

Após considerar as duas propostas, a jogadora decidiu continuar por mais um ano no Rexona. Essa escolha, segundo ela, teria desagradado o técnico da Seleção e da franquia turca.

continua após a publicidade

— Eu lembro que estava na Croácia de moto, estava com uma amiga minha na garupa, a Danizinha que é prova disso. Parei a moto para atender e era o Zé. Quando acabou a conversa, ele falou assim: "Se você vai ter as suas preferências, na Seleção, eu vou ter as minhas também" — acrescentou.

A partir desse momento, Mari descreve que o contato com Zé Roberto na Seleção foi se tornando cada vez mais frio.

— Ele poderia ter feito isso, mas não dessa forma. Ele também não tem o melhor relacionamento do mundo com o Bernardo, então o Zé Roberto realmente não gostou que eu escolhi ficar com o Bernardo. Mas foi uma questão minha pessoal que ele não entendeu, e levou para o lado pessoal também — finalizou a campeã olímpica.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Até o momento, José Roberto Guimarães, que continua no comando da Seleção feminina do Brasil, não se manifestou publicamente sobre as acusações.