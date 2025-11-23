Jornalista critica postura de Abel Ferreira após tropeço do Palmeiras: 'Inaceitável'
Treinador "jogou a toalha" do Brasileirão e admitiu foco total na Libertadores
O jornalista Vitor Sérgio Rodrigues foi duro nas críticas ao técnico Abel Ferreira, após o empate do Palmeiras com o Fluminense, que deixou bem mais difícil a missão de ser campeão brasileiro em 2025. Em coletiva após o jogo, o treinador "jogou a toalha" do Brasileirão e direcionou que o foco para a final da Libertadores.
- Primeiro de tudo, ele entregou o campeonato. Uma postura que eu considero inaceitável para um treinador do Palmeiras no ano que o clube mais gastou dinheiro para contratar jogador. Isso para mim é inaceitável. As condições que o Palmeiras tem, o Flamengo tem igual. Ambos jogando a cada dois dias, sete desfalques por causa da Data Fifa. Então assim, o Abel Ferreira entregou o campeonato e isso é inaceitável para um treinador do Palmeiras. Olha que eu nem sou palmeirese - criticou Vitor Sérgio Rodrigues, da TNT Sports.
Palmeiras fica distante do Fla, e Abel Ferreira "joga a toalha"
O Flamengo venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0 no Maracanã na noite deste sábado (22) e colocou uma mão na taça do Brasileirão. Agora, o time carioca pode conquistar o título do Campeonato Brasileiro já na 36ª rodada.
O título do Campeonato Brasileiro escorregou das mãos do Palmeiras e fala do técnico Abel Ferreira em relação à competição, mostra que o time já está convencido disso.
– Não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este Campeonato Brasileiro – afirmou Abel Ferreira, em entrevista coletiva após tropeço do Palmeiras.
