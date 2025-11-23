Roger Flores é sincero sobre situação do Vasco no Brasileirão, após derrota para Bahia
Bahia vence Vasco por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, em jogo com 2 expulsos
O Vasco chegou para enfrentar o Bahia vindo de quatro derrotas seguidas. Com um a menos em parte da partida, e uma atuação absolutamente inferior durante os 90 minutos dela, a equipe de Fernando Diniz chegou a quinta derrota em sequência.
Presente na transmissão de Bahia x Vasco na TV Globo, Roger Flores analisou a situação da equipe carioca e ligou o alerta para a reta final do Brasileirão.
- Só o Bahia jogou, né? O Vasco com muita dificuldade de ter a bola, de buscar soluções. Falta um pouquinho mais de gana pro Vasco, falta atitude. Parece que é um time disperso em campo. Já foi assim contra o Grêmio, está sendo de novo contra o Bahia. O Vasco precisa entrar no jogo, tem que ter um pouco mais de disposição, porque se não o Bahia vai ganhar o jogo e o Vasco vai começar a sofrer nestas três últimas rodadas - destacou Roger Flores, no intervalo do duelo entre Bahia e Vasco.
Bahia vence Vasco e afunda equipe carioca em crise
Atuando dentro de casa na Arena Fonte Nova, o Bahia triunfa contra o time do Vasco da Gama por 1 a 0, gol anotado por Erick Pulga, pela trigésima quinta rodada do Brasileirão Série A.
Restando três partidas para o fim do Brasileirão, o cenário é de atenção. O Vasco está a seis pontos da zona de rebaixamento. A meta imediata é clara: chegar aos 45 pontos, número considerado suficiente para eliminar qualquer risco matemático de queda para a Série B. Só então, com a permanência assegurada, o clube poderá direcionar todas as energias para a busca do título na Copa do Brasil.
