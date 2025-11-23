Everton Ribeiro foi eleito o melhor em campo no triunfo do Bahia diante do Vasco, na Arena Fonte Nova, mais uma vez, lotada. Em busca da plena forma física depois de enfrentar um câncer de tireoide, o capitão da equipe já pensa em renovação de contratual para 2026.

continua após a publicidade

Na rede social "X", Marilia Nery, esposa do jogador, se emocionou com a atuação do parceiro, que também rendeu uma chuva de elogios na web.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Marilia e Everton, uma relação de amor com Salvador

O jogador sempre menciona sua esposa Marilia como pilar fundamental da sua vida. Em coletiva, Everton Ribeiro se declarou a capital da Bahia, e garantiu que ele e sua família são apaixonados pelo lugar.

— Quando eu e minha esposa optamos por viver em Salvador, foi para viver o clima da Bahia, como o torcedor vive. Moro perto da Fonte, passo ali todo dia, vejo o movimento, o pessoal correndo… vivo o dia a dia do baiano. Isso me integrou muito rápido. Vou a restaurantes, a lugares que o pessoal frequenta, e me sinto em casa. Muitos amigos visitam e saem apaixonados por Salvador. Foi uma escolha muito boa, e tudo o que tiver para conhecer, vou conhecer enquanto estiver aqui — completou.

continua após a publicidade

Contrato de Everton Ribeiro com Bahia acaba em 2025

Contratado no início de 2024, o vínculo de Everton Ribeiro com o Bahia vai até o final desta temporada, mas há a possibilidade de renovação por mais um ano. De acordo com o atleta, conversas já estão em andamento para concretizar essa permanência.

- Sempre deixei claro que sou muito feliz aqui. Minha família se adaptou bem. O clube me dá excelente estrutura, tenho grandes companheiros. Meu empresário já vem conversando com o Cadu [Santoro, diretor de futebol], acertando detalhes. Espero que dê tudo certo para continuar por mais um ano e seguir batendo recordes e buscando os objetivos do Bahia — projetou Everton Ribeiro.

continua após a publicidade