O título do Campeonato Brasileiro está cada vez mais distante do Palmeiras. Prova disso foi a fala do técnico Abel Ferreira em relação à competição, já que a três rodadas do fim, o time vê o líder Flamengo disparar na ponta da tabela, com quatro pontos a mais.

➡️ Palmeiras se despede do Allianz Parque distante do título do Brasileirão e com Flaco de artilheiro

– Não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro – afirmou Abel Ferreira, em entrevista coletiva.

O Verdão vem de uma sequência negativa no Brasileirão, com duas derrotas - contra Mirassol e Santos - e dois empates em casa - diante do Vitória e Fluminense. O treinador disse que "não há tempo para respirar", já que o time vem em uma sequência frenética de jogos, além de uma extensa lista de convocados na Data Fifa.

– Não há tempo para respirar, nem para descansar. Você falou em energia. Acho que isso é bem evidente. Não é porque eles não tentem. Fala em inspiração, não foi? É isso que se nota. Nota-se perfeitamente que estamos a tentar, mas sem ser criativos. Tu vais um por um. Acho que é injusto falar só de um jogador. Tu vai um por um e começa a ver que não foi bom a parada da Fifa, não foi bom, os jogos que tivemos fora não foi bom, jogar sem sete ou oito jogadores não foi bom – continuou o português.

– Ter jogadores castigados importantíssimos naquilo que é sobretudo o motor do meio campo, porque perdemos o Lucas (Evangelista), perdemos o Andreas nestes jogos em que perdemos jogadores para as seleções e nós sabemos a importância de que o motor ter que ser um motor criativo e potente e nós neste momento. Falou bem para ser a continuidade do último jogo com outros jogadores mas é isso acho que foi uma uma partida muito transpirada e pouco inspirada – finalizou Abel Ferreira.

