Entre Flamengo e Palmeiras, apenas um desponta como favorito segundo os cenários projetados — e a definição pode acontecer antes mesmo da última rodada. Com a reta final do Brasileirão pegando fogo, uma análise feita por inteligência artificial aponta quem deve levantar a taça e até em qual rodada o título deve ser confirmado.

Chat GPT crava campeão brasileiro

Pelo jeito que a tabela está encaminhada, tudo indica que o Flamengo deve ficar com o título. A vantagem de quatro pontos faltando só três rodadas, somada a um saldo de gols muito maior que o do Palmeiras, deixa o time com a mão na taça. Se vencer o Atlético-MG e o Palmeiras perder para o Grêmio, o campeonato praticamente acaba ali mesmo, com o Fla campeão antecipado. Mesmo que o Palmeiras empate, a situação continua bem favorável aos rubro-negros, que provavelmente confirmariam o título na rodada seguinte. Resumindo: só um desastre tira esse Brasileirão do Flamengo.

Palmeiras empata com Fluminense, e Flamengo dispara

O Flamengo venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0 no Maracanã na noite deste sábado (22) e colocou uma mão na taça do Brasileirão. Agora, o time carioca pode conquistar o título do Campeonato Brasileiro já na 36ª rodada.

Na despedida do Allianz, com mais de 40 mil torcedores, o Palmeiras empatou por 0 a 0 com o Fluminense. Em jogo intenso na noite deste sábado (22), o Tricolor foi superior no primeiro tempo, enquanto o Verdão equilibrou no segundo.

Flamengo pode ser campeão antecipado

Com a sua vitória e o empate do Palmeiras, o Flamengo abriu quatro pontos de vantagem na classificação (74 a 70), faltando três rodadas para o fim da competição.

Ou seja, na próxima rodada: caso o Flamengo vença o Atlético-MG, na Arena MRV, e o Palmeiras perca para o Grêmio, na Arena do Grêmio, o time carioca ficará com a taça. Afinal, abrirá sete pontos de vantagem, tendo apenas duas rodadas restantes (seis pontos a serem disputados). ➡️Clique aqui para conferir outros cenários