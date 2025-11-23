Wesley, ex-Flamengo, joga improvisado e choca internautas: 'Mais uma'

O lateral da Seleção Brasileira e ex-jogador do Flamengo, Wesley França, marcou pela Roma na vitória contra a Cremonese por 3 a 1, mesmo jogando fora de posição. Nas redes sociais, internautas se impressionaram com a excelente atuação do lateral, que foi eleito o melhor em campo. Com a vitória, a Roma se isola na liderança do campeonato nacional.

A Roma derrotou a Cremonese por 3 a 1 e conquistou a liderança isolada do Campeonato Italiano neste domingo (23). O brasileiro Wesley, improvisado na lateral esquerda, destacou-se na partida e foi eleito o melhor jogador em campo. O ex-atleta do Flamengo vem se firmando no elenco romano e recentemente defendeu a seleção brasileira em dois amistosos internacionais.

Números de Wesley em Cremonese 1 x 3 Roma (via Sofascore)

⚽️ 1 gol

🔑 1 passe decisivo

💪 6/9 duelos ganhos pelo chão (!)

🦾 4 bolas recuperadas

👊 4 faltas sofridas (!)

💯 Nota Sofascore 8.3

Com este resultado, a Roma ultrapassou seus concorrentes diretos e agora torce contra a Inter de Milão, que soma 24 pontos e enfrenta o Milan no clássico marcado para as 16h45 (horário de Brasília) deste domingo, no estádio San Siro.

