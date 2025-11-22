Flamengo atropela o RB Bragantino e dispara na liderança do Brasileirão; Palmeiras tropeça
Gols da vitória por 3 a 0 no Maracanã foram de Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique
O Flamengo venceu o RB Bragantino por 3 a 0 na noite deste sábado (22), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique, todos no segundo tempo, o time de Filipe Luís segue na liderança da competição, com 74 pontos. Mas, se já não bastasse o triunfo no Maracanã, o torcedor rubro-negro tem um outro motivo para comemorar: o tropeço do Palmeiras contra o Fluminense.
Em São Paulo, o segundo colocado empatou com o Fluminense em 0 a 0. Ou seja, abriu margem para o Flamengo disparar na liderança, agora com quatro pontos de vantagem.
Como foi o jogo
O Flamengo dominou as ações do primeiro tempo. No início da partida, principalmente pelo lado esquerdo com Varela e Plata, a equipe carioca buscou chegar no gol adversário. A primeira finalização com perigo foi aos sete minutos, com Arrascaeta. Seis minutos depois, foi a vez de Cebolinha obrigar o goleiro Cleiton a fazer uma grande defesa.
O Rubro-Negro teve 15 finalizações no primeiro tempo, com 66% de posse de bola. Com Arrascaeta em mais uma noite de brilhantismo, faltou um pouco mais de capricho para o Flamengo ir para o intervalo com a vitória parcial no placar.
Além do camisa 10, Cebolinha e Evertton Araújo também foram destaques no primeiro tempo. Pelo lado negativo, Plata, que contou com erros no último terço do campo, teve que lidar com vaias e xinagamentos de alguns torcedores. Com as cobranças, o técnico Filipe Luís virava para os rubro-negros e pedia para apoiarem. Na volta do intervalo, o equatoriano foi substituído por Bruno Henrique.
Segundo tempo
O RB Bragantino começou o segundo tempo dando um susto no Flamengo. Após cruzamento de Lucas Barbosa, a bola bateu em Danilo e foi para o caminho da baliza, mas Rossi salvou. O gol rubro-negro saiu no lance seguinte. Após falha na saída de bola do Massa Bruta (erro de passe de Juninho Capixaba), Jorginho achou Arrascaeta, que com muita habilidade tirou um marcador da jogada e chutou no contrapé de Cleiton, sem chance para o goleiro.
Ditando o ritmo, o Flamengo teve um pênalti marcado a seu favor aos 15', quando Hurtado acertou a bola com a mão após cruzamento de Cebolinha. Jorginho foi para a cobrança e marcou o segundo gol rubro-negro. E não parou por aí! Em mais um lance de muita categoria de Arrascaeta, o uruguaio deixou Bruno Henrique em chance clara de gol. O camisa 27, de primeira, acertou um chutaço, marcando o terceiro gol.
Com a vitória encaminhada, o técnico Filipe Luís optou por dar minutagem para De La Cruz, que conta com a atenção do departamento médico, e Wallace Yan, que não vem jogando com frequência. Até a reta final da partida, o Fla controlou o jogo e garantiu os três pontos em casa.
O que vem por aí
No jogo que antecede a final da Libertadores contra o Palmeiras, o Flamengo visita o Atlético-MG na terça-feira. Já o RB Bragantino, na quarta, encara o Fortaleza.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 3X0 RB BRAGANTINO
35ª rodada do Brasileirão
📆 Data e horário: sábado, 22 de novembro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Arrascaeta, 5'/2°T (1-0); Jorginho, 19'/2°T (2-0); Bruno Henrique, 27'/2°T (3-0)
🟨 Cartões amarelos: Varela e Bruno Henrique (FLA); Eduardo Sasha, Gustavo Marques e Praxedes (RBB)
🟥 Cartão vermelho: -
⚽ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho (De La Cruz), Evertton Araújo e Arrascaeta (Wallace Yan); Carrascal (Luiz Araújo), Cebolinha (Samuel Lino) e Plata (Bruno Henrique).
RB BRAGANTINO (Técnico: Vágner Mancini)
Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon (Fernando); Gustavo Neves (Praxedes), Lucas Barbosa (Nacho Laquintana) e Eduardo Sasha (Isidro Pitta).
🟨 Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Alex dos Santos
🖥️ VAR: Vayran da Silva Rosa
