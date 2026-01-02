Jornalista comenta sobre interesse do Flamengo em Kaio Jorge: 'Acho difícil'

Em busca de reforços nesta janela de transferências, o Flamengo segue interessado na contratação do artilheiro Kaio Jorge, do Cruzeiro. Nesta quinta-feira (1), o jornalista Venê Casagrande informou que o clube apresentou uma nova oferta para contar com o atacante em 2026. Para Fernando Campos, da CazéTV, a proposta é considerada muito boa.

Avaliada em 32 milhões de euros (cerca de R$ 207 milhões) a nova oferta prevê o pagamento de 24 milhões de euros (R$ 155 milhões) em dinheiro, além de envolver o atacante Everton Cebolinha, que é avaliado em 8 milhões de euros (R$ 51 milhões) e 10% de mais valia para o Cruzeiro em uma venda futura de Kaio Jorge.

Para Fernando Campos a proposta feita pelo Flamengo é muito boa, mas é natural que o Cruzeiro queira segurar o atacante. No entanto, o jornalista destacou que acha difícil algum clube desembolsar mais de 35 milhões de euros na contratação de Kaio Jorge. Confira abaixo.

A primeira proposta do Flamengo por Kaio Jorge foi de 30 milhões de euros (R$ 196 milhões na cotação atual). A diretoria celeste, por sua vez, fez contraproposta de 50 milhões de euros (R$ 326 milhões), como confirmou o próprio presidente do clube, Pedro Lourenço. Desta vez, o Cruzeiro voltou a recusar a segunda proposta feita pelo rubro-negro.

Outros elementos na negociação do Flamengo por Kaio Jorge

Texto por: Pedro Werneck

O montante que a diretoria da Raposa pretende atingir na negociação pode incluir o passe de outros atletas rubro-negros. Na Gávea, Cebolinha é avaliado internamente em oito milhões de euros, ou seja, a proposta enviada totalizaria 32 milhões de euros. No entanto, o lado azul discorda de que o valor do atacante seja tão grande, até por estar no último ano de contrato.

O ex-Grêmio agrada ao técnico Tite, que gostaria de contar com mais um ponta no elenco. Sob comando do treinador gaúcho, Everton vivia ótimo momento no Flamengo antes de se lesionar. Além disso, o atleta gostaria de sair para um time onde teria mais oportunidades. Contudo, se for o único envolvido na negociação, o time carioca precisaria elevar a proposta consideravelmente.

Outro jogador que interessa ao Cruzeiro é Luiz Araújo, mas o ex-São Paulo tem total confiança de Filipe Luís. Apesar de ter perdido espaço como titular, até terminando a temporada em situação semelhante a Cebolinha, o meia-atacante ainda terá papel importante no elenco em 2026, segundo o entendimento do treinador.

