Saída de jogador do Flamengo repercute entre torcedores: 'Sem chance'

A virada de ano marcou o fim do vínculo do zagueiro Pablo com o Flamengo. Após três temporadas no clube, o defensor acertou com o São Bernardo, onde disputará o Campeonato Paulista, Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro em 2026. Após o encerramento do contrato, os torcedores rubro-negros repercutiram a saída do jogador nas redes sociais.

O zagueiro passou a temporada treinando separado do elenco e sequer foi aproveitado por Filipe Luís. Aos 34 anos, Pablo não joga há quase um ano. Nesta temporada, entrou em campo apenas quatro vezes pelo Flamengo durante o Campeonato Carioca, quando o clube utilizou jovens da base e jogadores sem espaço no time principal.

Com a saída confirmada do defensor, os torcedores do Flamengo se manifestaram nas redes sociais. Em tom de brincadeira, os internautas comemoram o fim do vínculo com o defensor. Confira abaixo.

Relembre a passagem de Pablo pelo Flamengo

Contratado pelo Flamengo em 2022 por 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 14 milhões), Pablo se sagrou campeão da Copa do Brasil e da Libertadores em seu primeiro ano no clube. Durante sua passagem, o jogador não rendeu o esperado e disputou apenas 51 jogos em três temporadas.

Em 2024, foi emprestado ao Botafogo, mas acabou sofrendo com lesões e disputou apenas uma partida na campanha do título do Campeonato Brasileiro. Além dos rivais cariocas, Pablo passou por Corinthians, Bordeaux, Lokomotiv, Ponte Preta, Ceará, Grêmio e vai defender o São Bernardo nesta temporada.

