Renato Maurício Prado analisa futuro de jogador do Flamengo: 'Seria perfeito'

Vivendo um momento de indefinição sobre seu futuro no Flamengo, o lateral Matías Viña vem despertando o interesse de gigantes do futebol sulamericano e pode respirar novos ares em 2026. De olho nessa situação, o jornalista Renato Maurício Prado analisou qual o melhor cenário para o jogador.

O Flamengo investiu 8 milhões de euros na contratação do uruguaio, que acabou convivendo com lesões e ganhou poucas oportunidades entre os titulares. Na atual temporada, Viña disputou apenas 10 partidas e não contribuiu com nenhum gol e nenhuma assistência.

Diante disso, o clube tem interesse em dar mais rodagem ao jogador e o River Plate monitora a situação de perto. Para Renato Maurício Prado, o melhor cenário seria emprestar o jogador sem opção de compra e trazer de volta na próxima temporada, quando Alex Sandro dificilmente continuará no Flamengo. Confira abaixo.

Com pouco espaço na equipe de Filipe Luís, o jogador encara atualmente a concorrência de Alex Sandro e Ayrton Lucas. A possível saída dividiu opiniões entre os torcedores nas redes sociais. Enquanto alguns pedem mais rodagem ao lateral, outros querem a permanência de Viña em 2026.

Torcedores do Flamengo questionam possível saída de Viña

O interesse do clube argentino, no entanto, não agradou a todos os rubro-negros. Segundo a jornalista Raíssa Simplício, o River sinalizou uma proposta de empréstimo com opção de compra fixada em 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões), o que incomodou os internautas. Confira abaixo.

