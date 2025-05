Jorge Jesus x Abel Ferreira: Mauro Cezar aponta melhor escolha para a CBF

A CBF segue em busca de um novo treinador para a Seleção Brasileira, que se encontra sem comando desde a demissão de Dorival Júnior, em abril deste ano. Um dos nomes cotados para assumir o cargo são Jorge Jesus, do Al-Hilal, e Abel Ferreira, do Palmeiras. O jornalista Mauro Cezar Pereira opinou sobre a melhor opção.

Durante a transmissão do programa "Bate-Pronto", da rádio "Jovem Pan", o comunicador afirmou que o ex-Flamengo seria a melhor opção para a Seleção Brasilera. Para ele, o atual técnico do Al-Hilal é superior ao compatriota.

- Não sei se o Palmeiras liberaria o Abel Ferreira. Também não sei se ele gostaria de assumir o cargo. Agora, acho uma loucura, tendo Jorge Jesus livre, contratar o Abel Ferreira. Isso é completamente descabível. Tendo em vista a capacidade de trabalho que cada técnico pode apresentar - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Isso, me parece uma loucura. Se pensarmos em futebol. Digo, forma de jogar da equipe, de aproveitar os potenciais dos atletas, de forma ofensiva e criativa. São técnicos bem diferentes, e o Jorge Jesus é muito superior - concluiu.

Jorge Jesus e Abel Ferreira são nomes cotados para assumir o cargo de treinador da Seleção brasileira (Fotos: Divulgação / Benfica / Site oficial ; Cesar Greco / Palmeiras)

Situação de Jorge Jesus, alvo da Seleção Brasileira

Jorge Jesus não é mais unanimidade na Arábia Saudita. Em segundo lugar do Campeonato Saudita, o Al-Hilal vê o Ittihad seis pontos à frente e está longe da briga pelo título. Além disso, o Crescente foi eliminado pelo Al-Ahli na semifinal da Champions League da Ásia nesta terça-feira (29). Assim, o ciclo do português no clube saudita parece próximo do fim.

Com a possibilidade de JJ deixar o Hilal, as chances da aprovação do nome por Ednaldo crescem. No início do mês, o presidente da CBF afirmou que procura um técnico com disponibilidade de comandar a Seleção na Data Fifa de junho. Este foi o maior empecilho nas negociações com Ancelotti, pois o Real Madrid negou liberar o italiano antes do Mundial de Clubes.