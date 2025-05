Narrador da Globo faz alerta sobre Jorge Jesus na Seleção Brasileira e sugere outro nome

A procura da Seleção por um técnico segue a todo vapor. Após o fim das negociações com o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, o nome da vez volta a ser Jorge Jesus, do Al-Hilal. O favoritismo pelo português, porém, não agradou o narrador da Globo, Dandan, que ainda sugeriu outro nome.

- Entre Abel Ferreira e Jorge Jesus, prefiro o Abel. Jorge Jesus, na primeira oportunidade que teve, meteu o pé do país, isso tem que contar - disse Dandan.

O sonho antigo do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, era o atual técnico do Real Madrid. Contudo, o nome de Jesus vinha sendo mencionado com frequência e conta com a simpatia de alguns na CBF — ainda que a decisão final seja exclusivamente do presidente. Com Ancelotti fora da jogada e o prazo curto tornam o ex-Flamengo o nome provável a assumir o Brasil.

Fontes próximas a Jorge Jesus expressaram ao Lance! animação com a notícia de que as negociações entre CBF e Ancelotti foram encerradas. O português enxerga com bons olhos a possibilidade de comandar a Seleção Brasileira. Apesar disso, antes da resposta do italiano, nenhuma proposta foi feita ao técnico do Al-Hilal.

Situação de Jorge Jesus, alvo da Seleção Brasileira

Jorge Jesus não é mais unanimidade na Arábia Saudita. Em segundo lugar do Campeonato Saudita, o Al-Hilal vê o Ittihad seis pontos à frente e está longe da briga pelo título. Além disso, o Crescente foi eliminado pelo Al-Ahli na semifinal da Champions League da Ásia nesta terça-feira (29). Assim, o ciclo do português no clube saudita parece próximo do fim.

Com a possibilidade de JJ deixar o Hilal, as chances da aprovação do nome por Ednaldo crescem. No início do mês, o presidente da CBF afirmou que procura um técnico com disponibilidade de comandar a Seleção na Data Fifa de junho. Este foi o maior empecilho nas negociações com Ancelotti, pois o Real Madrid negou liberar o italiano antes do Mundial de Clubes.