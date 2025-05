Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira comenta possibilidade de assumir a Seleção Brasileira

Principal treinador do futebol brasileiro nas últimas temporadas, Abel Ferreira, do Palmeiras, é um dos nomes ventilados na Seleção Brasileira após a CBF congelar as negociações com o italiano Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid.

Apesar de comemorar o fato de ter seu nome associado à Amarelinha, Abel afirmou que segue focado no projeto esportivo do Verdão, que, entre outras competições em 2025, viaja em junho aos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes.

— É uma honra ter o nome associado a uma das melhores seleções do mundo (Brasil), mas é claro e sabido que eu tenho contrato com o Palmeiras. Meu foco é total e absoluto com meus jogadores. Meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras — disse.

No Palmeiras desde novembro de 2020, Abel Ferreira possui contrato válido com o clube até dezembro deste ano. A diretoria alviverde, no entanto, trabalha nos bastidores para ampliar o contrato do profissional até o fim de 2027, data que marca o término do mandato da presidente Leila Pereira.

A Seleção Brasileira segue sem técnico desde a saída de Dorival Júnior, após a goleada por 4 a 0 sofrida para a Argentina, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Plano A do presidente Ednaldo Rodrigues, Carlo Ancelotti teve a saída dificultada pelo Real Madrid, que não concorda com os valores da multa para a rescisão do contrato.

Abel Ferreira durante partida do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Títulos de Abel Ferreira no Palmeiras

Anunciado pelo Palmeiras em outubro de 2020, o treinador venceu 10 títulos no comando do Verdão. Foram três Paulistas (2022, 2023 e 2024), três Brasileiros (2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2022), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).