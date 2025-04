Em meio a polêmica, Júnior defende uniforme da Seleção Brasileira

O ex-jogador Júnior se posicionou sobre a possibilidade da existência de um uniforme vermelho da Seleção Brasileira. Durante o programa "Seleção Sportv", dos canais Globo, o antigo lateral defendeu a existência do uniforme azul, que supostamente seria substituído pela nova camisa.

- Primeiro temos a amarelinha. Mas sabe como a gente (jogadores) chamávamos o segundo uniforme? De azulão. Ela tem uma representatividade história, lá de 1958, do manto de Nossa Senhora de Aparecida, que tem um valor muito grande - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Muitos jogadores tiveram a oportunidade de jogar pela Seleção com a camisa amarela. Mas também teve jogadores que não tiveram essa oportunidade. E deve tá faltando na coleção deles. Então, vamos ter um pouco de respeito. A camisa azul também é um manto sagrado - concluiu.

Júnior defendeu existência do uniforme azul na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Camisa vermelha da Seleção Brasileira

O caso veio à tona na última segunda-feira (28), quando vazaram rumores de um possível desejo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em contar com o uniforme inovador para a Copa do Mundo de 2026. As informações foram negadas pela entidade em nota oficial.

— A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esclarece que as imagens divulgadas recentemente de supostos uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 não são oficiais. Nem a CBF e nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da Seleção. A entidade reafirma o compromisso com seu estatuto e informa que a nova coleção de uniformes para o Mundial ainda será definida em conjunto com a Nike — informou a entidade.

Enquete reprova camisa vermelha

Mesmo com a negativa, o assunto tomou conta das redes sociais. Torcedores brasileiros participaram de uma enquete promovida no Instagram do Lance!, respondendo à pergunta: você compraria a camisa da Seleção na cor vermelha? A grande maioria dos participantes votou negativamente - ou seja, não comprariam a camisa vermelha da Seleção Brasileira.

Veja o resultado da enquete:

Claro - 25,46%

Jamais - 74,54%