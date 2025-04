Campeão da Copa América, em março, o Brasil está pronto para a estreia na Copa do Mundo de Futebol de Areia, em Seicheles, na África. O adversário de estreia será El Salvador, nesta sexta (2), às 12h (de Brasília), com transmissão de SporTV (TV Fechada e Globoplay), CazéTV (Youtube) e FIFA+ (Plataforma da FIFA).



A adaptação ao fuso horário foi uma das preocupações após o primeiro treino:



- Fizemos a atividade no final da manhã para que os jogadores tivessem um descanso maior. Hoje o nosso desafio são os horários. Vamos nos adaptando para que a gente esteja na melhor condição possível para a nossa estreia no dia 2 - disse o técnico Marco Octavio.

- O treinamento esportivo nos ensina que existe uma adaptação individual e biológica de cada atleta. Uns respondem com mais facilidade, outros com um pouquinho mais de dificuldade, mas o objetivo principal é sempre fazer com que os jogadores estejam na sua melhor condição para o primeiro jogo - continuou o comandante brasileiro.

Seleção busca o hepta na Copa

Os jogadores têm se sentido bem com os primeiros dias de treino em Seicheles. Que o diga o ala Benjinha:

- Foi uma sensação muito boa para o primeiro treino. Estamos nos adaptando cada vez mais ao clima, à areia, que é bem diferente do Brasil, senti que aqui é um pouco mais quente. E vamos pôr em prática tudo que o treinador vem pedindo para que a gente possa fazer uma bela estreia.

Hexacampeão e vencedor da última edição, o Brasil está no Grupo D da Copa. Além dos rivais da estreia, completam a chave a Itália e Omã. Domingo, dia 4, a seleção enfrenta a Itália, e, na terça, dia 6, terá pela frente Omã.

