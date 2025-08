Globo define nova estratégia para concorrer com a Cazé TV

A Globo prepara o lançamento da GE TV, novo canal esportivo no YouTube, com o objetivo de competir com a CazéTV, de Casimiro Miguel. A emissora confirmou que o projeto está em desenvolvimento e terá foco em linguagem informal, programas de debate e transmissões esportivas ao vivo. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal "F5".

Segundo a coluna, o canal utilizará a base do perfil do Globo Esporte no YouTube, que já conta com 6,2 milhões de inscritos, e passará a exibir uma nova programação. A maior parte do elenco será composta por influenciadores digitais e profissionais do site ge. A Globo não pretende utilizar nomes do elenco atual da TV aberta e do SporTV, com poucas exceções. Um dos cotados é Fred Bruno, que chegou à emissora por conta do seu trabalho anterior no próprio Youtube.

Fred Bruno em sua estreia no Globo Esporte (Foto: Reprodução)

Transmissões da Globo

As transmissões ao vivo serão o principal atrativo do canal, com acesso gratuito a alguns eventos esportivos. A emissora, porém, deve manter parte significativa dos seus direitos com exclusividade dos canais por assinatura. O lançamento da faz parte da estratégia do Grupo Globo para ampliar sua atuação no meio digital e explorar novas formas de faturamento com conteúdo esportivo.

A reportagem do Lance! entrou em contato com a Globo e teve a confirmação de que existe sim um projeto em desenvolvimento para o esporte no meio digital. Ainda não há qualquer previsão de anúncio ou lançamento.