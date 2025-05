Ex-Seleção descarta Ancelotti e Jesus, e escolhe técnico de gigante da Série A

A novela do novo técnico da Seleção Brasileira ainda não se encerrou. Após mais uma negociação frustrada com Carlo Ancelotti, a CBF volta a mirar Jorge Jesus. Contudo, para o ex-jogador Carlos Alberto, Renato Gaúcho é um nome melhor para a equipe do que o italiano e o português.

Comentarista do SBT, Carlos Alberto foi questionado por Benjamin Back sobre quem preferiria para a Seleção. O apresentador fez perguntas eliminatórias com Rogério Ceni, Filipe Luis, Renato Gaúcho, Jorge Jesus, Abel Ferreira e Carlo Ancelotti. E o ex-jogador optou pelo técnico do Fluminense.

Carlos Alberto somou passagem por grandes clubes do Brasil e do mundo, como: Corinthians, Fluminense, Porto, Werder Bremen, São Paulo, Botafogo, Vasco e Grêmio. Na Seleção, o ex-jogador atuou apenas cinco vezes e estava em campo jogo de despedida de Romário da equipe, em 2005.

Negociação entre CBF e Ancelotti

O principal empecilho da negociação teria sido a não liberação do Real Madrid, que conta com o treinador até o Mundial de Clubes, que ocorre entre junho e julho, após o prazo dado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O acordo entre Seleção Brasileira e Ancelotti seria para o italiano assumir a equipe em junho, na próxima Data Fifa. O técnico teria pessoalmente ligado para o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e avisado da não liberação por parte do Real Madrid, o que pegou a entidade de surpresa.

Sem o aval do clube merengue, Ancelotti poderia assumir o Brasil apenas a partir de agosto. Por sua vez, a CBF optou por não esperar a disponibilidade do treinador e teria encerrado as negociações, segundo o portal "Ge". O contrato do italiano com os espanhóis vai até julho de 2026 e, portanto, ele só poderia deixar o clube por meio de liberação ou pagamento de multa.