Abel supera novo recorde pelo Palmeiras em meio a especulações sobre Seleção

Após a partida de estreia na Copa do Brasil, Abel Ferreira alcançou a marca de 200 vitórias no comando técnico do Palmeiras, justamente no momento em que seu nome ganha força nos bastidores para assumir a Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

+ Leila, presidente do Palmeiras, nega contato da CBF para que Abel Ferreira assuma Seleção

Os números consideram todas as partidas sob o comando do treinador e sua comissão técnica ao longo de pouco mais de quatro temporadas. Além das vitórias, o retrospecto soma 84 empates e apenas 62 derrotas em um total de 346 jogos, com aproximadamente 65% de aproveitamento.

O bom desempenho de Abel garantiu, no período, dez títulos, incluindo duas conquistas da Copa Libertadores. Com isso, o treinador está empatado com Osvaldo Brandão como o maior campeão da história do clube e precisa de apenas mais uma taça para se isolar na liderança histórica.

continua após a publicidade

Com a proximidade do Mundial de Clubes, que será disputado entre os meses de junho e julho nos Estados Unidos, Leila Pereira trabalha nos bastidores afastar o interesse da CBF e manter a comissão para a principal competição do calendário.

Segundo a presidente, nenhum representante da entidade procurou o Palmeiras para demonstrar interesse na contratação de Abel Ferreira. Ela afirmou que aguarda uma ligação de Ednaldo Rodrigues caso a CBF queira abrir conversas com o treinador.

continua após a publicidade

— Nenhuma pessoa da CBF ou ligada à CBF procurou o Palmeiras para falar sobre o Abel. Aliás, eu tenho certeza de que, se a CBF tiver interesse de fazer futuramente um convite ao Abel, o presidente Ednaldo vai me telefonar antes de qualquer movimentação — detalhou Leila.

No Palmeiras desde o fim de 2020, Abel Ferreira tem contrato válido até dezembro. A diretoria alviverde, no entanto, trata como uma das principais prioridades a ampliação do vínculo do treinador até o fim de 2027, data que marca o término do segundo mandato de Leila Pereira na presidência do clube.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ao lado do técnico Abel Ferreira (Fabio Menotti/Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Abel se diz honrado por ter nome ligado à Seleção, mas reforça compromisso com o Palmeiras

Em entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Ceará, fora de casa, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, Abel Ferreira afirmou ser uma honra ter seu nome vinculado à Seleção Brasileira.

No entanto, reforçou seu compromisso com o clube paulista, onde tem contrato até o fim do ano e recebe um dos maiores salários do país.

— É uma honra ter o nome associado a uma das melhores seleções do mundo (Brasil), mas é claro e sabido que eu tenho contrato com o Palmeiras. Meu foco é total e absoluto com meus jogadores. Meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras — disse.