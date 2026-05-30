Léo Ortiz, do Flamengo, vai ao hospital e tem lesão confirmada
Com dores, zagueiro deixa o duelo com o Coritiba ainda no primeiro tempo
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O Flamengo informou que Léo Ortiz sofreu lesão muscular na posterior da coxa direita durante o duelo com o Coritiba neste sábado (30), válido pela 18ª rodada do Brasileirão. Com dores, o camisa 3 precisou deixar o campo aos 19 minutos do primeiro tempo da vitória rubro-negra por 3 a 0 no Maracanã.
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O zagueiro foi encaminhado a um hospital, onde foi submetido a exames de ressonância magnética. Os resultados indicaram uma lesão no bíceps femoral da coxa direita. Internamente, o clube entende que a contusão é considerada leve.
A tendência é que Léo Ortiz não desfalque o Flamengo na sequência da temporada. Os jogadores entram de férias nesta segunda-feira (1°) até o dia 19, durante a pausa para a Copa do Mundo. Após o período de descanso, o elenco rubro-negro se reapresenta no CT Ninho do Urubu; no início de julho, a equipe disputará amistosos de intertemporada em Portugal.
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Flamengo x Coritiba: como foi o jogo?
O Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 0 neste sábado (30), no Maracanã, em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão. Samuel Lino foi o nome do jogo, com dois gols e uma assistência para Pedro na vitória do Mais Querido na despedida antes da parada para a Copa do Mundo.
O Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 0 neste sábado (30), no Maracanã, em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão. Samuel Lino foi o nome do jogo, com dois gols e uma assistência para Pedro na vitória do Mais Querido na despedida antes da parada para a Copa do Mundo.
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