No Maracanã, Jorge Jesus comenta chance de voltar ao Flamengo

O técnico Jorge Jesus marcou presença no Maracanã neste sábado (30) para acompanhar o duelo entre Flamengo e Coritiba, válido pela 18ª rodada do Brasileirão. O ex-treinador rubro-negro irá assistir ao jogo acompanhado do atual diretor de futebol do clube, José Boto.

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Antes de acessar as tribunas do estádio, Jesus cumprimentou e respondeu a questionamentos rápidos da imprensa. Sobre a possibilidade de assumir novamente o comando do Mais Querido, o português foi sucinto para descartar quaisquer chances no momento.

— Isso está fora de questão — disparou JJ.

Perguntado sobre a emoção de estar de volta ao Maracanã, o "Mister" se disse feliz em relembrar os bons momentos que teve no Flamengo. Jorge Jesus esteve à frente do Rubro-Negro em 58 jogos entre 2019 e 2020, com 44 vitórias, 10 empates e apenas 4 derrotas. Juntos, clube e treinador conquistaram cinco títulos: Libertadores, Brasileirão, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca.

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— Sempre importante voltar a um lugar onde fui tão feliz — disse o técnico.

Jorge Jesus chega ao Maracanã para assistir ao duelo entre Flamengo e Coritiba (Foto: Reprodução / Lance!)

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Mais sobre Flamengo x Coritiba

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Coritiba

18ª rodada - Campeonato Brasileiro

📅 Data e hora: sábado, 30 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo e Erick Pulgar; Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.

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CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Rangel, JP Chermont, Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Gómez e Josué; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha.

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