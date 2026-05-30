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Flamengo confirma intertemporada na Europa

Elenco rubro-negro entra de férias nesta segunda-feira (1°)

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Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/05/2026
20:09
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Jogadores do Flamengo comemoram gol contra o Coritiba no Maracanã
imagem cameraJogadores do Flamengo comemoram gol contra o Coritiba no Maracanã (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)
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O Flamengo confirmou que realizará uma intertemporada em Portugal durante a paralisação para a Copa do Mundo de 2026. O elenco profissional entra de férias após a vitória sobre o Coritiba, neste sábado (30), pela 18ª rodada do Brasileirão. Os jogadores se reapresentarão no CT Ninho do Urubu em 19 de junho para iniciar a preparação visando a sequência da temporada.

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A delegação rubro-negra viajará para a Europa em 28 de junho. A primeira etapa dos trabalhos acontecerá em Lagos, no Algarve, entre os dias 29 de junho e 5 de julho. Na sequência, o grupo seguirá para Estoi, onde permanecerá até 12 de julho.

Durante o período em território português, o Flamengo disputará três amistosos como parte da preparação para o retorno das competições oficiais. Os adversários ainda não foram confirmados oficialmente pelo clube, mas o Lance! apurou que um jogo contra o Benfica está encaminhado. Além disso, o Rubro-Negro negocia partidas contra Falkirk FC, da Escócia, e Birmingham, da Inglaterra.

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A pausa acontece após uma sequência de 34 partidas disputadas pela equipe principal desde o início da temporada. O período de férias e a intertemporada fazem parte do cronograma elaborado pelo departamento de futebol para a segunda metade do ano. Após o retorno ao Brasil, o elenco dará continuidade aos treinamentos no Ninho do Urubu antes da retomada do calendário nacional e continental.

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Pedro Bruno Henrique Samuel Lino Flamengo
Pedro, Bruno Henrique e Samuel Lino comemoram gol do Flamengo sobre o Coritiba (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

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