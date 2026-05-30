Flamengo vence o Coritiba em recital de Samuel Lino; dê suas notas

O Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 0 neste sábado (30), no Maracanã, em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão. Samuel Lino foi o nome do jogo, com dois gols e uma assistência para Pedro na vitória do Mais Querido na despedida antes da parada para a Copa do Mundo.

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Com o resultado, o Rubro-Negro chega aos 34 pontos e segue na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O Coxa Branca, por sua vez, ocupa a sexta posição com 26 pontos, podendo ser ultrapassado a depender dos resultados da rodada.

Flamengo x Coritiba: como foi o jogo?

Primeiro tempo: talento individual desequilibra para o Flamengo

O duelo no Maracanã começou equilibrado, com o Flamengo controlando a posse de bola, enquanto o Coritiba apostava em saídas pelo lado do campo. O Rubro-Negro, contudo, não demorou a abrir o placar com o talento individual dos seus atacantes. Após erro na saída de bola do Coxa, Pedro deu passe de letra para Samuel Lino, por dentro, bater da entrada da área e acertar o cantinho aos 11 minutos. A situação dos donos da casa ficou ainda mais tranquila aos 36', quando Pedro Rocha foi expulso — com auxílio do VAR — por entrada dura em Vitão.

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Segundo tempo: Samuel Lino completa o recital no Maracanã

Se na primeira etapa o camisa 16 do Flamengo já havia aberto o placar, após o intervalo ele abrilhantou ainda mais a grande atuação. Atuando por dentro pela maior parte do jogo, Samuel Lino apareceu duas vezes na esquerda para resolver a partida. Aos 15 minutos, o atacante cruzou rasteiro para Pedro só empurrar para o gol. Já aos 25', ele cortou para o meio e bateu da quina da área, contando com desvio em Taverna para encobrir o goleiro Pedro Rangel e fazer o terceiro do Mais Querido. Minutos depois, Lino foi substituído e ovacionado pelos torcedores presentes no Maracanã.

Pedro, Bruno Henrique e Samuel Lino comemoram gol do Flamengo sobre o Coritiba (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

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A expulsão de Pedro Rocha foi o lance mais determinante da partida. Apesar do Flamengo já estar à frente no placar e ter certo controle do jogo, o Coritiba conseguiu incomodar no primeiro tempo. Após o cartão vermelho, o domínio dos donos da casa prevaleceu.

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Deu aula 🏅

O craque do jogo foi Samuel Lino. O camisa 16 do Flamengo não só fez dois golaços e e deu assistência para Pedro marcar, como foi o jogador mais ativo do ataque rubro-negro. Jogando por dentro, como um armador, o ponta-esquerda de origem solucionou o problema dos desfalques no meio-campo e se destacou com grande atuação.

Ficou abaixo 📉

Pedro Rocha prejudicou o Coritiba com a expulsão ainda no primeiro tempo. Mesmo que já atrás no placar, o Coxa viu as chances de reação diminuírem muito após a expulsão do atacante, um dos principais jogadores do time na temporada.

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Coritiba

18ª rodada - Campeonato Brasileiro

📅 Data e hora: sábado, 30 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Samuel Lino, aos 11'/1°T (1-0);

🟨 Cartões amarelos: Erick Pulgar, Evertton Araújo e Luiz Araújo (FLA);

🟥 Cartão vermelho: Pedro Rocha, aos 36'/1°T (CTB)

🏟️ Público: 51.270 presentes;

💰 Renda: R$ 3.457.350,00.

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (João Victor), Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Erick Pulgar (Saúl) e Samuel Lino (Everton Cebolinha); Luiz Araújo (Joshua), Bruno Henrique e Pedro (Wallace Yan).

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Rangel, JP Chermont (Lucas Taverna), Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos (Vini Paulista), Gómez (Wallisson Luiz) e Josué (Gustavo); Lavega (Felipe Jonatan), Breno Lopes e Pedro Rocha.

🧑‍⚖️ Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

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