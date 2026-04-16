Jorge Iggor questiona Neymar e Gabigol, e faz dura crítica ao Santos: 'Fracasso'
Santos empatou em 1 a 1 na Vila Belmiro
O empate por 1 a 1 entre o Santos e o Deportivo Recoleta, do Paraguai, na Vila Belmiro, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, gerou forte repercussão — especialmente após as críticas do narrador Jorge Iggor nas redes sociais. A atuação abaixo do esperado, mesmo diante de um adversário reserva, aumentou a pressão sobre o elenco e, principalmente, sobre Neymar.
A expectativa era de uma vitória tranquila do Peixe, que contou com os retornos de Neymar e Gabriel Barbosa. E o roteiro parecia confirmar isso logo no início: aos quatro minutos, o camisa 10 abriu o placar. No entanto, o Santos não conseguiu sustentar a vantagem e cedeu o empate ainda no primeiro tempo, após pênalti cometido por Luan Peres.
Mesmo com maior posse de bola e chances criadas ao longo da partida, o time comandado por Cuca esbarrou na falta de eficiência e saiu de campo sob vaias, frustrando a torcida em plena comemoração de aniversário do clube.
Foi justamente esse cenário que motivou a análise contundente de Jorge Iggor. Para o narrador, o resultado não surpreende diante do momento vivido pelo clube:
— Como é que pode o Santos empatar com os reservas do Recoleta, na Vila Belmiro? Claro que pode. O Santos hoje parece trabalhar pelo fracasso, pelo insucesso. Ninguém fica surpreso — opinou.
O jornalista também criticou o comportamento de alguns jogadores, citando diretamente Gabriel Barbosa:
— O Gabigol faz um péssimo jogo, perde gol cara a cara, sai cobrado pelo torcedor e dando risada. Rindo do quê? De um vexame no aniversário do clube? — disse o jornalista.
As declarações mais fortes, porém, foram direcionadas a Neymar. Iggor questionou a postura do camisa 10 dentro e fora de campo, especialmente após relatos de discussão com torcedores:
— O Neymar se acha no direito de mandar torcedor calar a boca, de discutir depois do jogo e ainda dizer que faz mais do que deveria pelo clube. Será mesmo, Neymar? — criticou.
Na sequência, o narrador colocou em dúvida o nível de entrega do jogador em relação às expectativas criadas desde seu retorno:
— Vale lembrar que ele tem um ótimo contrato até 2030. Não está fazendo favor nenhum ao Santos. Será que o número de jogos dele é compatível com a expectativa? — completou.
Por fim, Iggor inverteu o foco das cobranças e exaltou a postura da torcida santista:
— Eu acho que o torcedor é quem faz mais do que deveria, apoiando e compreendendo as ausências. Acho que vale o Neymar pôr a mão na consciência. — finalizou.
🍀Aposte na vitória do Santos de Neymar!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
