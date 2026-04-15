Neymar comenta briga com torcedor e abre o jogo sobre futuro no Santos

O meia-atacante do Santos, Neymar, abriu o jogo após o empate por 1 a 1 entre o Peixe e o Deportivo Recoleta, do Paraguai, na noite da última terça-feira (14), na Vila Belmiro.

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O ídolo santista deixou o gramado discutindo com torcedores que estavam no setor das cativas, próximo ao banco de reservas. Em entrevista na zona mista, o camisa 10 justificou a confusão.

— Só retruquei o torcedor da forma como ele falou comigo. Eu entendo quem critica o nosso jogo, mas, quando parte para o lado pessoal, não vou aceitar. Sou muito coerente. Dou a vida por esse clube e faço até mais do que deveria. Não estou falando de não me criticar em relação à partida, mas críticas fora de campo eu não vou aceitar. A torcida fica chateada, e é válido, ainda mais contra o Recoleta. Nós também ficamos muito chateados, parecia mais uma derrota. Agora é levantar a cabeça e seguir - disse.

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Neymar discute com torcedor na Vila Belmiro. (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress)

Futuro indefinido?

Apesar de o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ter negado qualquer proposta recente por Neymar por parte do FC Cincinnati, dos Estados Unidos, noticiada pelo The Athletic, o camisa 10 preferiu desconversar sobre o assunto e afirmou que pretende cumprir o contrato com o Peixe.

— Não sei. Sinceramente, não sei. Tenho contrato com o Santos até o final do ano e pretendo cumprir - disse.

Neymar também opinou sobre a atuação do Alvinegro Praiano, que foi vaiado ao final da partida pela torcida santista, justamente no aniversário de 114 anos do clube.

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— Faltaram os gols. Sou um cara muito crítico com o time. Fizemos uma boa partida. Se tivéssemos feito os gols no primeiro tempo, poderia ter sido 4 ou 5 a 0. A gente pecou nas finalizações e fomos penalizados por um erro bobo nosso. A partida terminou em 1 a 1, com eles retrancando e defendendo bem. Agora é seguir trabalhando e melhorando - concluiu.