'Entrada violenta': Flamengo reclama da arbitragem e expõe machucado de Paquetá contra o Athletico
Jogadores do time carioca reclamaram da não expulsão de athleticano
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Pouco tempo depois do empate com o Athletico por 1 a 1, o Flamengo, por meio de suas redes sociais, reclamou da agressividade do time paranaense e da arbitragem na Arena da Baixada. O clube carioca publicou um vídeo que mostra um corte na canela de Lucas Paquetá que, segundo o Rubro-Negro, por pouco não resultou em uma fratura.
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— A imagem da canela de Lucas Paquetá mostra a gravidade de uma entrada violenta que, por pouco, não causou uma fratura, enquanto Alex Sandro também sofreu com o excesso de força física durante a partida. Somente no lance com Paquetá, a arbitragem aplicou apenas cartão amarelo — publicou o Flamengo.
O lance que resultou no machucado de Lucas Paquetá ocorreu em uma dividida com Felipinho. Na jogada, o jogador do Athletico atingiu o meia do Flamengo na canela e no tornozelo da perna esquerda. Felipinho foi advertido com cartão amarelo pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul.
Já a jogada envolvendo Alex Sandro ocorreu em disputa com Aguirre, que deu uma solada no tornozelo do lateral-esquerdo do Flamengo.
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Arbitragem na Arena da Baixada para Athletico x Flamengo
Além de Rafael Rodrigo Klein, a arbitragem na Arena da Baixada contou com os assistentes Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Michael Stanislau (RS), além do árbitro de vídeo Emerson de Almeida Ferreira (MG).
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