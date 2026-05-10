A carreira de um grande jogador de futebol reúne bônus e ônus em seus extremos. Apesar dos inúmeros aspectos positivos, pressão, críticas e exposição fazem parte de um desafio diário com o qual os atletas precisam aprender a lidar. Em um bate-papo especial de Dia das Mães, Cris Tollentino, mãe de Lucas Paquetá, do Flamengo, revelou como encara temas que acompanham o filho desde o início da carreira.

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Lidar com críticas não é uma tarefa simples, ainda mais quando elas são públicas e direcionadas ao próprio filho. Ao Lance!, Cris explicou que, no passado, essa questão a incomodava. Hoje, porém, tanto ela quanto Lucas aprenderam a conviver de maneira mais saudável com a situação.

— Antigamente, de verdade, isso me incomodava. Não é que me desestabilizasse, mas me incomodava. Hoje sei muito bem quem eu sou, quem meus filhos são, quem o Lucas é e como ele chegou até aqui. Então, qualquer comentário que não seja positivo não abala — iniciou Cris Tollentino.

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Cris Tollentino e Lucas Paquetá (Foto: Reprodução)

— O Lucas tem a cabeça muito forte. Ele é muito bem preparado mentalmente. É um ser humano incrível, e não vejo problema nenhum para ele em relação aos comentários negativos na internet — completou.

Tá liberado: Cris Tollentino defende as dancinhas, marca registrada de Paquetá

Desde os primeiros passos nas categorias de base do Flamengo até o sucesso no profissional, Lucas Paquetá se acostumou a comemorar seus gols com dancinhas. O estilo irreverente do meia, porém, também virou alvo de críticas, assim como acontece com Vini Jr. Para Cris, no entanto, não há qualquer problema nisso. A mãe do camisa 10 rubro-negro apoia completamente o jeito espontâneo do filho dentro de campo.

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— Eu apoio total. Aquilo extravasa alegria, mostra o quanto ele está feliz em campo. É uma forma que ele tem de comemorar. Eu sempre apoiei, dança mesmo. Falava para ele: "Ó, tem que ter gol, tem que ter dancinha".

Amizade entre Paquetá e Vini Jr, crias do Flamengo

Ao falar sobre o início da trajetória de Paquetá no Flamengo, é impossível não citar Vini Jr. Os dois foram muito próximos desde a base e, no profissional, brilharam juntos tanto no Flamengo quanto na Seleção Brasileira, e podem, inclusive, disputar mais uma Copa do Mundo lado a lado.

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Cris, que acompanhou de perto o início da amizade entre os "Garotos do Ninho" e o crescimento deles no futebol, falou com orgulho sobre o sucesso do amigo do filho.

— Nossa, acompanhei muito o Vini. Eles têm uma afinidade enorme, são amigos de longa data. Eu fico muito orgulhosa de ver onde o Vini chegou, assim como a Fernanda, mãe dele. Fico muito feliz em vê-lo brilhando, é grandioso. Gostaria que muitos outros brilhassem como eles brilharam.

Vini Jr e Paquetá comemorando gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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