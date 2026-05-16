O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Athletico neste domingo (17), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada. Para o jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Leonardo Jardim contará com o retorno de Lucas Paquetá, recuperado de uma lesão na coxa esquerda.

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Um dos nomes cotados para a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, que será anunciada na segunda-feira, Paquetá ficou fora dos últimos jogos do Flamengo por conta do problema muscular. Havia a possibilidade de o meia retornar apenas no meio da semana, na partida contra o Estudiantes, pela Libertadores. No entanto, a comissão técnica rubro-negra entendeu que o jogador já reúne condições de atuar neste domingo.

Paquetá no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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Se, por um lado, o Flamengo terá o retorno de Paquetá, por outro, contará com desfalques importantes

O técnico Leonardo Jardim já não poderia contar com os meias Evertton Araújo e Jorginho, que cumprem suspensão. Além deles, Pulgar, em fase final de recuperação de lesão, também está fora da partida. No departamento médico, Gonzalo Plata segue como desfalque.

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Os problemas, entretanto, não param por aí. De la Cruz não foi relacionado por conta do gramado sintético da Arena da Baixada. O uruguaio já ficou fora de outras partidas disputadas nesse tipo de campo por precaução e pelo receio de novas lesões. Já Luiz Araújo foi liberado para resolver assuntos particulares de cunho familiar.

De la Cruz durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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Samuel Lino se juntará ao elenco após nascimento do filho

O Flamengo informou que o atacante Samuel Lino foi liberado para acompanhar o nascimento do primeiro filho. Posteriormente, o jogador se juntará ao restante do elenco na véspera da partida.

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