Paquetá vai para o jogo? Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Athletico
Time carioca entra em campo neste domingo
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O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Athletico neste domingo (17), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada. Para o jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Leonardo Jardim contará com o retorno de Lucas Paquetá, recuperado de uma lesão na coxa esquerda.
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Um dos nomes cotados para a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, que será anunciada na segunda-feira, Paquetá ficou fora dos últimos jogos do Flamengo por conta do problema muscular. Havia a possibilidade de o meia retornar apenas no meio da semana, na partida contra o Estudiantes, pela Libertadores. No entanto, a comissão técnica rubro-negra entendeu que o jogador já reúne condições de atuar neste domingo.
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Se, por um lado, o Flamengo terá o retorno de Paquetá, por outro, contará com desfalques importantes
O técnico Leonardo Jardim já não poderia contar com os meias Evertton Araújo e Jorginho, que cumprem suspensão. Além deles, Pulgar, em fase final de recuperação de lesão, também está fora da partida. No departamento médico, Gonzalo Plata segue como desfalque.
Os problemas, entretanto, não param por aí. De la Cruz não foi relacionado por conta do gramado sintético da Arena da Baixada. O uruguaio já ficou fora de outras partidas disputadas nesse tipo de campo por precaução e pelo receio de novas lesões. Já Luiz Araújo foi liberado para resolver assuntos particulares de cunho familiar.
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Samuel Lino se juntará ao elenco após nascimento do filho
O Flamengo informou que o atacante Samuel Lino foi liberado para acompanhar o nascimento do primeiro filho. Posteriormente, o jogador se juntará ao restante do elenco na véspera da partida.
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