Santos divulga camisa nova e internautas dividem opinião

Na noite desta segunda-feira (13), a Umbro, juntamente ao Santos, anunciou o lançamento da camisa oficial 2 para a temporada 2026. Trazendo as clássicas listras em branco e preto, agora visualizadas em outro conceito pela marca. E com isso, a divulgação do design dividiu a opinião de internautas.

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Remetendo a uma época marcante e histórica da equipe, o modelo com listras reforça gerações passadas no Santos, ganhando protagonismo ao se relacionarem com frentes gráficas atuais que estão presentes na camisa.

Repercussão da Web após divulgação

Inspiração de nova camisa do Santos

Texto de Juliana Yamaoka

Com visual marcante e histórico, o modelo listrado reforça a criatividade que atravessa gerações no Santos. As listras ganham protagonismo ao dialogar com elementos gráficos contemporâneos.

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- A camisa listrada é uma tradição do Santos. Ela nos remete a momentos históricos e, neste ano, mostra a nossa brasilidade que o mundo conhece. Temos certeza de que será mais um grande sucesso de vendas - afirmou o presidente Marcelo Teixeira.

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Assim como na camisa titular, a OF2 traz patch inferior exclusivo remetendo ao poder do clube de levar a brasilidade aos quatro cantos do mundo, valorizando o conceito do projeto 2026, além da etiqueta externa posterior com as coordenadas da Vila Belmiro, reforçando a origem do futebol brasileiro. Na versão Jogador, a meia-lua interna ilustrada completa a narrativa visual, exaltando personagens, símbolos e histórias que fazem parte da construção da identidade brasileira e santista.

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- A camisa listrada carrega uma força emocional enorme. Ela representa a arquibancada, a Vila Belmiro cheia e a relação direta com o torcedor. Em 2026, ela vem ainda mais conectada com a essência do Peixe. As listras do clube são reconhecidas no mundo inteiro. Nosso trabalho foi preservar essa identidade icônica e enriquecê-la com elementos culturais e simbólicos que reforçam o papel do clube na história do futebol nacional - disse Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

Santos lança novo uniforme 2 para esta temporada. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

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