Ídolo do Corinthians bate o martelo sobre lance polêmico no Dérbi: 'Foi pênalti'

Durante o programa "Apito Final", na Band, o apresentador Craque Neto avaliou com seus companheiros o lance em que Gabriel Paulista, do Corinthians, chuta acidentalmente a perna de Sosa, do Palmeiras. De acordo com o ídolo corintiano e todos os outros integrantes da mesa, o defensor do Timão cometeu pênalti no jogador palestrino.

continua após a publicidade

➡️Súmula de clássico relata 'tumulto generalizado' e agressão; confira

Além da não marcação do pênalti, o árbitro da partida, Flávio Rodrigues de Souza, causou uma grande revolta entre palmeirenses e corintianos, com decisões polêmicas para ambos os lados. Durante o intervalo, membros dos clubes foram cobrar o juiz no túnel de acesso aos vestiários.

Corinthians busca voltar a vencer na Neo Química Arena (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Folhapress)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi o jogo

O Derby Paulista começou intenso e com muitas faltas, levando o árbitro Flávio Rodrigues de Souza a chamar os capitães para acalmar os ânimos logo no início. Apesar do clima quente, o primeiro tempo teve poucas chances claras, com destaque para Yuri Alberto, que desperdiçou boa oportunidade.

continua após a publicidade

Aos 34 minutos, o Corinthians sofreu um duro golpe: o volante André foi expulso após gesto obsceno identificado pelo VAR. Mesmo com um a menos, a equipe ainda levou perigo em cobrança de falta de Garro e cabeceio de Gabriel Paulista.



➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

Na segunda etapa, o Corinthians começou melhor e criou chance logo no primeiro minuto, mas parou em boa defesa de Carlos Miguel. O Palmeiras respondeu e cresceu no jogo, especialmente após a expulsão de Matheuzinho, que deixou o time mandante com dois a menos. Com vantagem numérica, o Palmeiras dominou a posse e pressionou, criando diversas oportunidades, principalmente com Flaco López, mas esbarrou na defesa corintiana e não conseguiu marcar.

continua após a publicidade

🎰Aposte no próximo jogo do seu time no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.