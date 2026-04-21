Ídolo corinthiano questiona dedicação Memphis: 'Só faltava'

O atacante holandês Memphis Depay foi alvo de críticas do comentarista e ex-jogador Neto. O jogador do Corinthians está afastado dos gramados desde que se lesionou em partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. A crítica foi publicada via redes sociais do ídolo corinthiano.

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Neto cobra Memphis Depay durante período de recuperação (Foto: Reprodução/Band)

Críticas de Neto direcionadas a Memphis

A crítica se concentra no desempenho do holandês desde a chegada ao clube paulista. O atacante disputou 12 partidas com a camisa do Timão. Marcou um gol e deu uma assistência nesse período. O Corinthians possui uma dívida de R$ 40 milhões com o jogador.

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O comentarista questionou a postura do camisa 10 durante o período de recuperação. Neto reagiu a publicações nas redes sociais em que Memphis aparece exibindo a forma física:

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- Se ele jogasse os 20 jogos e tivesse feito gols, eu criticaria a parte técnica, mas não vejo esforço. Não vejo dedicação. Ele vai treinar e se autointitula 'o abdômen mais bonito do Brasil'. Só faltava estar gordo e não ter condição de jogo - declarou Neto.

Posteriormente, o comentarista também criticou os números que o atacante somou desde então, cobrando maior participação nos jogos e gols no clube:

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- É pífio, é ridículo. É de um cara que não se compromete com uma das camisas mais maravilhosas do mundo. Um gol e uma assistência, e uma dívida de R$ 40 milhões com ele - disparou o ex-jogador

Memphis segue em recuperação da lesão. O atacante tem ficado fora das partidas recentes do Corinthians.

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