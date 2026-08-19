Gustavo Gómez vira assunto em Cerro Porteño x Palmeiras: 'Milagre' Zagueiro paraguaio abriu o placar no duelo decisivo

Palmeiras e Cerro Porteño estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (19), em jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores da América. Nas redes sociais, o zagueiro Gustavo Gómez virou assunto entre torcedores do Verdão.

Na reta final do primeiro tempo, Jhon Arias cobrou escanteio com perfeição e o zagueiro paraguaio subiu para tocar de cabeça e fazer Cerro Porteño 0 x 1 Palmeiras. O capitão e ídolo do Verdão anotou mais um gol importante na competição internacional.

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Nas redes sociais, torcedores alviverdes celebraram muito o gol de Gómez e comentaram sobre a importância do capitão. Veja o lance e a repercussão:

Allan, do Palmeiras, e Vegetti, do Cerro Porteño, durante jogo pela Libertadores (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

Veja comentários sobre o capitão

Escalação do Palmeiras para pegar o Cerro Porteño

O Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño na noite desta quarta-feira (19), em Assunção, com a necessidade de vencer no tempo regulamentar para avançar às quartas de final da Copa Libertadores. Abel Ferreira optou por escalar três zagueiros, enquanto Lucas Evangelista foi escolhido para substituir o suspenso Andreas Pereira.

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A defesa do Palmeiras contra o Cerro Porteño é formada pelo capitão Gustavo Gómez, Murilo e Alexander Barboza. Allan atua como ala pela direita, enquanto Lucas Evangelista e Marlon Freitas formam a dupla de meio-campo. Piquerez ocupa o lado esquerdo. No ataque, Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque completam a escalação do Palmeiras.

A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, para o duelo decisivo pelas oitavas de final da Libertadores. No jogo de ida, no Nubank Parque, as equipes empataram por 1 a 1, com gols de Flaco López e Carlos Miguel, contra.

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Escalação do Verdão: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Allan, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Piquerez; Arias, Vitor Roque e Flaco López.

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