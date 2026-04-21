Golaço de Vini Jr em Real Madrid x Alavés choca torcedores: 'Pare com isso'
Brasileiro balançou as redes no segundo tempo da partida
O atacante Vini Jr marcou um golaço na partida entre Real Madrid e Alavés, desta terça-feira (21), no Santiago Bernabéu, pela 33ª rodada de La Liga. O lance do brasileiro aconteceu durante a segunda etapa e marcou o segundo gol da equipe merengue na partida.
Éder Militão sente lesão em jogo do Real Madrid e preocupa Seleção Brasileira
Futebol Internacional
Astro do City revela provocação de jogador do Real Madrid: ‘A gente sabe’
Futebol Internacional
Real Madrid bate Brugge nos pênaltis e vence a Uefa Youth League
Futebol Internacional
➡️ Vampeta compara Neymar a Romário e diz que craque não aceitará banco na Copa
O cronômetro marcava 50 minutos, quando o camisa 7 avançou, cortou para dentro e finalizou com força no canto do goleiro Antonio Sivera. No lance, o arqueiro do Alavés tentou chegar na bola, mas não teve chances de defesa.
➡️ Huck expõe namoro de Alex Poatan com apresentadora da TV Globo
Nas redes sociais, torcedores do Real Madrid e fãs do brasileiro enlouqueceram com o lance. Vini Jr foi bastante elogiado.
Veja abaixo:
Tradução: "Pare com isso".
Tradução: "Que gol"
Tradução: "Que golaço. Ainda pediu desculpas".
🎰 Aposte no próximo jogo do clube do seu coração!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
