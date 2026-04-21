Golaço de Vini Jr em Real Madrid x Alavés choca torcedores: 'Pare com isso'

Brasileiro balançou as redes no segundo tempo da partida

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/04/2026
18:05
Vini Jr comemora gol pelo Real Madrid contra o Alavés (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
O atacante Vini Jr marcou um golaço na partida entre Real Madrid e Alavés, desta terça-feira (21), no Santiago Bernabéu, pela 33ª rodada de La Liga. O lance do brasileiro aconteceu durante a segunda etapa e marcou o segundo gol da equipe merengue na partida.

O cronômetro marcava 50 minutos, quando o camisa 7 avançou, cortou para dentro e finalizou com força no canto do goleiro Antonio Sivera. No lance, o arqueiro do Alavés tentou chegar na bola, mas não teve chances de defesa.

Nas redes sociais, torcedores do Real Madrid e fãs do brasileiro enlouqueceram com o lance. Vini Jr foi bastante elogiado.

Veja abaixo:

Tradução: "Pare com isso".

Tradução: "Que gol"

Tradução: "Que golaço. Ainda pediu desculpas".

