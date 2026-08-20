Gol perdido em Olimpia x Vasco revolta torcedores: 'Não é possível' Duelo desta quinta-feira (20) é válido pela Sul-Americana

Vasco e Olimpia estão se enfrentando, nesta quinta-feira (20), em jogo decisivo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Até aqui, 2 a 1 para o Cruz-Maltino no Defensores del Chaco, e um gol perdido revoltou vascaínos nas redes sociais.

Logo no começo do jogo, o menino Ramon Rique achou um belo passe para Andres Gómez, um dos principais jogadores do Gigante da Colina. O atacante saiu frente a frente com o goleiro, mas demorou a finalizar e perdeu a chance.

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Nas redes sociais, torcedores se revoltaram com o lance do colombiano em Olimpia x Vasco. Veja os comentários abaixo:

Veja a repercussão do lance

Escalação do Vasco para pegar o Olimpia

O Vasco está escalado para enfrentar o Olimpia nesta quinta-feira (20), às 19h (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. Conforme antecipado pelo Lance!, o técnico Pedro Emanuel optou por escalar força máxima na partida decisiva, que vale uma vaga nas quartas de final da competição.

Como também antecipado pelo Lance!, alguns jogadores seriam reavaliados pelo Departamento de Saúde e Perfomance (DESP). Após a análise do setor ficou definido que Paulo Henrique e Tchê Tchê começam no banco de reservas por controle de carga em Olimpia x Vasco. Para as vagas, Pedro Emanuel promoveu as entradas de Puma Rodríguez e Ramon Rique, respectivamente. Outra mudança é a entrada de David na vaga de Spinelli.

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Com isso, o Vasco entra em campo contra o Olimpia com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Ramon Rique; Adson, Andrés Gómez e David.

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Jogadores que viajaram, mas estão fora

Alguns jogadores viajaram com o elenco para o Paraguai e participaram do cronograma de treinamentos, mas não foram relacionados para a partida. São eles: Pablo, Wallace, Euder, JV Fonseca, Bruno Lopes e Paulinho.

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Colidio e Santiago Sosa também viajaram com o grupo. Apesar de os dois já terem estreado pelo Vasco no Campeonato Brasileiro, os reforços ainda não estão inscritos para esta fase da Sul-Americana e, por isso, não podem atuar contra o Olimpia.

Equipe titular do Vasco em duelo contra o Olimpia na fase de grupos(Foto: Matheus Lima/Vasco)

Além deles, Jair, que se recupera de uma lesão no adutor da coxa, e Rojas, com um edema na coxa direita, também estão fora da decisão.

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O Olimpia vai a campo contra o Vasco com: Olveira; Cáceres, Bentaberry, Gamarra e Matus; Sánchez, Fernando David e Cardozo; Delmás, Benítez e Braian Romero.

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