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Torcedores do Vasco mandam recado para Renato Gaúcho: 'Todos sabemos'

Equipe perdeu para o Atlético-MG em casa

Lourenço Cavanellas Rebello
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/05/2026
18:42
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Renato Gaúcho no banco do Vasco
imagem cameraVasco enfrentou o Galo em São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
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Vasco e Atlético-MG se enfrentaram em São Januário na tarde deste domingo (31) em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão. O time de Renato Gaúcho foi derrotado com gol do zagueiro Vitor Hugo, que marcou de cabeça ainda no primeiro tempo da partida.

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Após o jogo, alguns torcedores foram às redes sociais e direcionaram recados ao treinador da equipe, que tem, nos últimos seis jogos, contando todas as competições, apenas uma vitória sobre o Barracas. Além disso, com o resultado, o Vasco entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Veja alguns comentários:

Vasco, de Renato Gaúcho, e Atlético-MG se enfrentaram em São Januário pelo Campeonato Brasileiro
Vasco e Atlético-MG se enfrentaram em São Januário pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como foi o jogo entre Vasco e Atlético-MG pelo Brasileirão?

Apesar de ter dado o primeiro susto com Johan Rojas, o Vasco deixou a desejar na primeira etapa e viu o Atlético-MG crescer aos poucos. O time comandado por Eduardo Domínguez explorou bem os espaços no meio-campo, o jogo de velocidade, mas demorou a concluir a gol. Em transição, criou as melhores chances com alto volume de jogo em São Januário e mostrou superioridade a partir dos 25 minutos. O Gigante da Colina, por sua vez, mesmo com alto número de finalizações (11), pecou muito no terço final.

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Depois de duas boas defesas de Léo Jardim em lances criados por Reinier, que foi titular após Cassierra sentir problema muscular no aquecimento, o Galo abriu o placar explorando o jogo aéreo. Bernard cruzou na medida para o zagueiro Vitor Hugo ganhar no alto e cabecear forte no canto direito, sem chances para o goleiro cruz-maltino.

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Empurrado por mais de 20 mil torcedores na Colina Histórica, o Vasco cresceu após o intervalo, teve ainda mais a posse de bola para criar, tomou conta das ações, mas apresentou um futebol pobre para quem precisava da vitória de olho na fuga da zona de rebaixamento. Ao todo, foram 25 finalizações, sendo apenas oito na direção do gol.

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Do outro lado, o Galo, bem postado e contando com grande tarde do goleiro Everson, soube gastar o tempo. As entradas de Cissé e Alexsander deram gás novo na reta final, e a equipe conseguiu confirmar a vitória por 1 a 0 para dar grande salto na tabela, indo a 24 pontos.

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