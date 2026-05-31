Vasco e Atlético-MG se enfrentaram em São Januário na tarde deste domingo (31) em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão. O time de Renato Gaúcho foi derrotado com gol do zagueiro Vitor Hugo, que marcou de cabeça ainda no primeiro tempo da partida.

continua após a publicidade

➡️ Vasco anuncia auditoria externa independente para avaliar processos internos

Após o jogo, alguns torcedores foram às redes sociais e direcionaram recados ao treinador da equipe, que tem, nos últimos seis jogos, contando todas as competições, apenas uma vitória sobre o Barracas. Além disso, com o resultado, o Vasco entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Veja alguns comentários:

Todos sabemos que o Renato não dá orientação tática aos jogadores. É treineiro, não é treinador. O elenco não é para estar nessa situação. Não me digam que esse time do Vasco é pior que o RBB ou o Coritiba. Tem muito de má fase dos jogadores e uma total DESORGANIZAÇÃO. #Vasco — GERVÁSIOᶜʳᵛᵍ◤✠◢1️⃣3️⃣ (@acgervasio) May 31, 2026

É por isso que nem eu e nem você ganhamos 2m do Vasco. Eles que se virem pra achar um técnico que de jeito e é óbvio que não é o Renato. — Vaaxco (@Vaxcocrvg) May 31, 2026

O povo tira sarro do ciclo Fernando Diniz nos times. O Renato Gaúcho não é muito diferente. — Rizsche (@rizsche) May 31, 2026

Sobra vontade do time do Vasco, todos correm errado ou não, mas mostram vontade, agora ideia, plano de jogo, tática, o Sr Renato Gaúcho é incapaz de fazer.#Vasco — Renan de Souza ◤✠◢ (@DeSouzaCRVG) May 31, 2026

Agora falando serio, esse time do vasco TEM potencial...mas com Renato Gaucho de tecnico...esquece mal mal sair da Z4 e olhe lá — Tarcizio Sotte (@TarcizioU) May 31, 2026

Vasco e Atlético-MG se enfrentaram em São Januário pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como foi o jogo entre Vasco e Atlético-MG pelo Brasileirão?

Apesar de ter dado o primeiro susto com Johan Rojas, o Vasco deixou a desejar na primeira etapa e viu o Atlético-MG crescer aos poucos. O time comandado por Eduardo Domínguez explorou bem os espaços no meio-campo, o jogo de velocidade, mas demorou a concluir a gol. Em transição, criou as melhores chances com alto volume de jogo em São Januário e mostrou superioridade a partir dos 25 minutos. O Gigante da Colina, por sua vez, mesmo com alto número de finalizações (11), pecou muito no terço final.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Depois de duas boas defesas de Léo Jardim em lances criados por Reinier, que foi titular após Cassierra sentir problema muscular no aquecimento, o Galo abriu o placar explorando o jogo aéreo. Bernard cruzou na medida para o zagueiro Vitor Hugo ganhar no alto e cabecear forte no canto direito, sem chances para o goleiro cruz-maltino.

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

Empurrado por mais de 20 mil torcedores na Colina Histórica, o Vasco cresceu após o intervalo, teve ainda mais a posse de bola para criar, tomou conta das ações, mas apresentou um futebol pobre para quem precisava da vitória de olho na fuga da zona de rebaixamento. Ao todo, foram 25 finalizações, sendo apenas oito na direção do gol.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Galo, bem postado e contando com grande tarde do goleiro Everson, soube gastar o tempo. As entradas de Cissé e Alexsander deram gás novo na reta final, e a equipe conseguiu confirmar a vitória por 1 a 0 para dar grande salto na tabela, indo a 24 pontos.

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável